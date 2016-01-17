«За духовное возрождение»: с лауреатами премии познакомились корреспонденты СТВ

Новости Беларуси. О неизменной традиции рождественских дней. На неделе заслуженные люди страны получили заслуженные награды. Премии «За духовное возрождение», специальные премии Президента, а также награды покорителей «Белорусского спортивного Олимпа». Это люди разных профессий, разного характера и харизмы, но одинаково неравнодушного отношения к жизни, к себе, к стране и к людям, которым порой нужна помощь или просто доброе слово. Герои нашего времени в репортаже корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Белорусский ли музыкальный клондайк, но деревня Оношки необычно богата на таланты. В ансамбле «Оношковские музыканты» за почти 20-летнюю историю сменилось 5 поколений гармонистов. Все, как говорится, свои – «вясковыя». Да и гармошка здесь не просто народный – семейный инструмент, а умение играть передается по наследству.

Артем Шевченко, солист образцового ансамбля «Оношковские музыканты»:

Мне с детства дед играл на гармошке народную музыку и меня учил. Мне тоже понравилось и я начал заниматься.

Задорных оношковских музыкантов в округе знает каждый. Эти гармонисты стали не просто первыми парнями на деревне – международное признание получили. Были лауреатами конкурсов и ездили с гастролями в Польшу, Латвию, Францию, Германию.

Растягивают меха гармонисты и ширятся улыбки на лицах музыкантов и зрителей. Сегодня импровизированный концерт в детском садике, а заодно и мастер-класс – смена подрастает.

Алексей Андросик, руководитель образцового ансамбля «Оношковские музыканты»:

Народная музыка потому и народная, что она нужна народу. Чтобы не забывалась наша культура, чтобы люди смотрели и видели, что даже дети играют народную музыку.

Алексей был солистом самого первого состава. Играл на ударных. А вернувшись в родной ансамбль в качестве руководителя, срочно освоил гармонь. В арсенале ребят сейчас и исконно белорусские инструменты – жалейка, дуда, басетля.

Виктор Высоцкий, директор Оношковской детской школы искусств:

Нравится музыка. Хорошая, добрая, от души, народная – для всех. Поэтому мы выбрали такое себе направление – исполнять именно народную музыку. Поскольку мы живем в селе, нам это ближе.

Егор Антонович, солист образцового ансамбля «Оношковские музыканты»:

Мне понравилось играть на гармошке, ездить выступать в Польшу, Латвию.

Владислав Юращик, солист образцового ансамбля «Оношковские музыканты»:

Встречают хорошо. По их лицам и по тому, как они аплодируют, видно, что им нравится.

Не собирается останавливаться на достигнутом и этот творческий дуэт. Премию «За духовное возрождение» получили составители книги-реквиема. Каждая страница – чья-то судьба. Ведь многие отправляли родных на фронт, ждали писем, а получали похоронки с сухой формулировкой: пропал без вести. Юрист и историк Анатолий Шарков и журналист-переводчик Елена Хорошевич объездили пол-Европы, исследуя советские воинские захоронения. Вернули из небытия десятки имен героев войны, за которыми и настоящие подвиги, и малоизвестные исторические факты. Как, например, история венгерского замка, который едва не разрушили немцы.

Анатолий Шарков, профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь:

Подошел наш офицер и говорит: «Знаете, мы не будем здесь проводить никаких боевых действий, единственное – мы на башне поместим нашего корректировщика огня». Немецкий снайпер засек нашего этого военнослужащего. А хозяин этого замка его там похоронил, установил памятник в виде звезды с вкраплением креста. Со временем место гибели нашего солдата стало местом поклонения.

Елена Хорошевич, журналист, переводчик:

После выхода книги стали поступать письма, их достаточно много. Родственники просят забрать материал, побывать на том месте и привезти даже землю, чтобы ее увековечить.

От его проницательного взгляда не ускользнет ни одно спортивное событие. Он феерично описывает победы наших спортсменов и метко критикует поражения. Журналист, признанный спортивный эксперт и наш коллега Сергей Канашиц, ведущий «Недели спорта» на СТВ, освещал не одну Олимпиаду, а по итогам прошлого года стал лауреатом премии «Белорусский спортивный Олимп». Гордится, что в одном ряду с такими легендами спорта, у которых приходилось брать интервью, как самый быстрый человек на планете Усейн Болт, есть и белорусские имена – Домрачева, Азаренко.

Сергей Канашиц, журналист, ведущий программы «Неделя спорта» на телеканале СТВ:

Делаем наш спорт немножко интереснее, несем его в массы, потому что спорт – это большое дело сейчас. По спорту узнают нашу страну. Спорт – это способ сплочения нации, потому что если выигрывает, скажем, Домрачева, то вся страна может выйти прямо на улицу, чтобы в радости выплеснуть себя полностью. Или когда сейчас играет Виктория Азаренко, вся страна прилипает к телеэкранам. Видят, что она белоруска, и у них просыпается национальная гордость, что мы тоже белорусы.

В рождественские дни, когда принято дарить добро, в Беларуси стало традицией отмечать тех, кто посвящает жизнь милосердию, приходит на помощь людям, духовно обогащает нашу страну.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Культура — это фундамент, на котором формируется и развивается любая нация, определяется ее жизнеспособность, творческий потенциал.Мы живем в непростое и, к сожалению, очень тревожное время.

Глубочайший духовный кризис охватил многие страны. И как результат — в разных уголках Земли деструктивные силы предпринимают попытки сломать систему традиционных ценностей.

Современные реалии таковы, что именно сплоченность нации вокруг истинных, созидательных ценностей является гарантией ее сохранения и прогресса, духовного здоровья и благополучия. Поэтому неслучайно на 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций наша страна названа символом мира. Белорусский народ умеет извлекать уроки из прошлого, дорожить чистым небом над головой и спокойствием в обществе, остается верным высоконравственным ценностям и добрым традициям.

Премия «За духовное возрождение» и у тех, кто дарит радость материнства и жизнь тысячам маленьких белорусов – Республиканский центр «Мать и дитя», и те, кто переживает культурный ренессанс – коллектив Национального художественного музея.

Символично подчеркивая белорусский межконфессиональный мир, награды на духовной ниве заслужили представители и православной, и католической церквей.

Музыканты, искусствоведы, историки, спортсмены, врачи, священнослужители. Люди с духовным стержнем и стремлением сделать мир лучше.