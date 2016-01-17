Как мужчины и женщины распределяют свое суточное время? – исследование Национального статистического комитета

Новости Беларуси. Что бы ни говорили экономические эксперты, нефтяные магнаты или банковские клерки, главный ресурс, ценность, богатство, если хотите, в 21 веке – это знания и время, которого решительно не хватает и которое тает на глазах в нашем невероятно стремительном мире. Вот так вот задумавшись о вечном, белорусские статисты и эксперты ООН провели вполне приземленное исследование бюджета времени. Иными словами хронометрировали жизнь среднего белоруса, записывая каждые 10 минут действия добровольцев. Зачем? – задалась вопросом корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

Непоколебимый рабочий график, бескомпромиссные часы учебы, нелюбящие ждать домашние хлопоты и такие золотые минуты отдыха. Время убегает настолько быстро, что едва ли в ритме современной жизни мы успеваем еще и сосчитать потраченные часы.

Зато считать – вполне в компетенции социологов. Вот и наш Национальный статистический комитет провел масштабное исследование, участие в котором принимали даже дети от десяти лет. Всего же 11 тысяч респондентов и целый год работы. А все для того, чтобы узнать, как же белорусы распределяют бюджет суточного времени. Добровольцы заполняли дневники, в которых фиксировали каждые 10 минут своей жизни. И вот он – итог.

Инна Коношонок, начальник управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Национального статистического комитета Республики Беларусь:

46% суточного фонда времени – время на дневной и ночной сон, время на прием пищи и прочий личный уход. 19% составляет свободное время. 16% приходится на рабочее время. И 15% времени – на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми.

Статистика – образ собирательный: от ребенка до пенсионера, от тунеядца до трудоголика. Мониторинг затрагивает практически все сферы жизни, мы же остановимся на нюансах жизни семейной и на том, что называют бытом.

Инна Коношонок, начальник управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Женщины наведение домашнего хозяйства тратят в два раза больше времени, чем мужчины. У женщин это 4 часа 36 минут в сутки, а у мужчины – 2 часа 17 минут.

Почему Ульяна полдня у плиты, вполне объяснимо: у молодой женщины четверо малышей. Кстати, старшие уже активно помогают маме экономить время.

Ульяна Наумова-Веранейко:

Часа полтора, если одна, а со всеми помощниками (в выходной и с мужем) – в среднем полчаса уходит.

Последние полгода Дмитрий – отец в декрете. Супругу Ольгу нужно было отпустить на работу. Впрочем, это вовсе не тот случай, когда родители поменялись местами. Кухня по-прежнему больше мамина территория, зато дом на папе.

А теперь – детский час, а точнее часы. Сколько родители, согласно статистике, проводят с дошколятами? Это, к примеру, ускоренная минута из жизни мамы Ульяны.

Инна Коношонок, начальник управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Национального статистического комитета Республики Беларусь:

У женщины на уход за детьми приходится примерно 9% суточного фонда времени, а у мужчин менее 3%. У женщин это немногим более 2-х часов, а у мужчин 28 минут.

В семье Колейник тоже четверо детей. Правда, старшей дочке уже 23, а младшей всего 2,5 года. В выходные дни с малышкой не расстается мама, а по будням, когда Ольга на работе, дело за папой.

Дмитрий Колейник:

Покормить, поиграть, обучить чему-нибудь, встретить старших детей из школы. В суточном – часов 5-6.

А вот маму Ульяну вопрос о времени в контексте ухода за детьми ставит в легкое замешательство. Да и как иначе, если этот процесс, что называется, без отрыва от производства.

Ульяна Наумова-Веранейко:

Суммарно в течение дня… Там 5, там 10, там 15 – вроде так вот набегает. 24 часа в сутки я – мама!

Инна Коношонок, начальник управления статистики уровня жизни населения и обследования домашних хозяйств Национального статистического комитета Республики Беларусь:

В среднем за день недели у женщин свободного времени, конечно, меньше, чем у мужчины, – 51 минута.

А дальше по традиции кухонные беседы о прошедшем дне. Правда, сейчас супруга больше не повар…

Ульяна Наумова-Веранейко:

Меняется в обратную сторону! Папа узнает, каково это – быть мамой.

А вообще, когда все дома, домашние хлопоты здесь принято решать «всем миром». Такой же принцип и в семье Колейник.

Ольга Колейник:

Времени всегда на что-то не хватает. Но мы в своей семье стараемся уделять внимание именно важным вещам, поэтому хватает на все. Возможно, хотелось бы больше отдыхать вместе.