Каким помнят и каким не забудут нашего «Песняра»? – Владимиру Мулявину на неделе исполнилось бы 75

Новости Беларуси. В театре Горького в день рождения Владимира Мулявина 12 января давали «Песняра». Этот спектакль тоже получил специальную премию Президента, а мы – еще один взгляд на эту глыбу отечественной культуры. Его имя еще при жизни стало в один ряд с Купалой, Колосом и Короткевичем. А сама его жизнь оказалась невероятно короткой, чтобы успеть все. На неделе легендарному «Песняру» исполнилось бы 75.

Его любили настолько, что дарили цветы еще до самых первых нот. Благодаря ему и холеные телемэтры учились говорить по-белорусски. А он, будто улыбаясь всем своим регалиям под знаменитыми усами, был больше, чем глыбой, больше, чем легендой, и даже больше, чем народным артистом. Он был нашим – нашим песняром, умевшим очень правильно и очень вовремя словно заглянуть в душу.

Их называли советскими «Битлз», их творчество оценил легендарный Джон Леннон. Их невероятно любили. А Владимир Мулявин – поучиться бы многим нынешним «звездам» – наотрез отказывался от всех атрибутов популярности. Вот он вместе с коллективом в аэропорту: никаких отдельных залов ожидания или лимузина прямо к трапу.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Я не видел скромнее человека. А звание народного артиста СССР имели считанные люди. Когда принимающая сторона на гастролях предоставляла Владимиру Георгиевичу отдельный транспорт, он говорил: «Нет, я с ребяточками!»

О скромности и открытости Владимира Георгиевича рассказывает и бывшая соседка народного артиста. В этом доме, совсем рядом с нынешним бульваром Мулявина, отец «Песняров» жил не долго, а вот о теплом отношении великого музыканта здесь говорят и десятки лет спустя., рассказали в программе «Неделя»на СТВ.

Инесса Домашевич, бывшая соседка Владимира Мулявина:

Человек очень общительный был, как все нормальные люди. Великий музыкант, но без всяких предрассудков.

«Звездить» Мулявин не позволял и своему коллективу. То что для всего Союза было вершиной, Эверестом творчества, для него оставалось кропотливой работой, где чистыми должны были быть не только музыкальные ноты.

Юрий Иванов, фотокорреспондент:

Это был коллектив. И во главе этого коллектива был папа. Он строг был с ними.

Юрий Иванов стал фотолетописцем «Песняров» и до сих пор бережно хранит камеру, сохранившую для нас бездонную глубину знаменитого мулявинского взгляда. Некоторые кадры фотокорр впервые показывает в нашем эфире.

Юрий Иванов, фотокорреспондент:

Он был открытый, он был доступный. Он был настоящим народным артистом.

А этот снимок Иванов сделал в школе для детей с нарушением слуха. Именно здесь, в небольшом помещении, во время ремонта в филармонии репетировали и записывались «Песняры». Не требуя большего и не сетуя на неустройство.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Вот она, кузница творчества «Песняров», временная штаб-квартира. Где стояли стеллажи – были пульт, студия, диван.

Валерий Скорожонок проводит нас по знаковым местам музыкальной «песнярской» славы. К примеру, в этом ресторане Мулявин впервые услышал Кашепарова, впоследствии исполнителя знаменитой «Вологды». А уж когда Владимир Георгиевич собирал здесь участников коллектива, все знали: вечер томным однозначно не будет.

Валерий Скорожонок, экс-солист ансамбля «Песняры»:

Всегда шутил. Прилетели в Симферополь на гастроли. Двери открываются, а я с двумя кофрами выходил задом из автобуса. А Владимир Георгиевич открыл окошко и прокомментировал: «Первым появляется лицо коллектива!»

В память о великом музыканте на этой неделе и концерт в родной для Мулявина филармонии, и спектакль «Песняр», за работу над которым коллектив театра имени Горького стал лауреатом спецпремии Президента Беларуси. Но как бы все ни старались, очень сложно избавиться от ощущения, что скрипка рядом с любимыми костюмами Мулявина не играет, а навзрыд плачет…

Он не любил, когда слова громче музыки. Но и для тех, кто слушал или только слышал, и для тех, кто работал рядом с Владимиром Мулявиным, он стал человеком, которого, пожалуй, слишком мало назвать лишь «легендарным музыкантом».

Владимир Ткаченко, экс-участник ансамбля «Песняры», заслуженный артист Республики Беларусь:

Как это ни обидно, может быть, кому-то слышать, но своего стиля кроме Мулявина в СССР никто не создал. Мы думали, пока жив был Мулявин…Казалось, что так всегда и будет…

Одной из последних песен, которую записывал Владимир Мулявин, стала «Дорога». К сожалению, символично. Такие люди не умирают, а уходят.

Родившийся в России, но как никто рассказавший не только всему миру, но и нам о нашей культуре. Много ли мы знали белорусских песен до «Песняров»? В подобных случаях принято говорить «на этой музыке выросли поколения». Действительно, выросли.

Вот автор сюжета и ваш журналист в далеком 1994 дарит цветы Владимиру Мулявину, еще не осознавая, что и 22 года спустя будет звучать голос великого человека и тончайшего музыканта. Потому что так петь душой больше не смог и, по всей видимости, не сможет никто…