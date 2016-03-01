Прямой эфир

Циклон «Зисси» засыпал снегом всю Беларусь - объявлен оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение

01 марта 2016 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Весна со штормовым предупреждением. Именно таким стал день первого марта в Беларуси. Вину взял на себя южный циклон «Зисси». Все коммунальные службы приведены в готовность. Расчисткой улиц занимаются не только в Минске, но и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врут календари — первый весенний день показал: еще рано  планировать загородные пикники  и прятать в шкаф теплые вещи. Сейчас на дорогах сложная ситуация: снегопад, туман и скользко.

Знакомтесь — Зисси! Именно этот циклон засыпал сегодня страну снегом, а коммунальщиков работой. Таким составом в последний раз снегоуборочный патруль выходил январе  - вот и начало весны вся дорожная техника  отмечает за работой.

Сильный ветер, мокрый снег, дождь,  и гололед. По всей стране на сегодня  объявлен оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение.

К ночи  и  так не простая ситуация только ухудшится. По северу  страны столбик термометра опустится до 3 градусов ниже ноля.  А сейчас удар стихия наносит на северо-восток Беларуси. В Могилеве встретили во всеоружии.

Прохожие:
Отличное у меня отношение к такому 1 марта. Потому что зимы толком не было. Не успели соскучиться.
Это замечательно начало весны. Я хочу каждый год такое.

# общество # Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси презентовали флагманский смартфон Huawei Mate 8
01 марта 2016 18:13

В Беларуси презентовали флагманский смартфон Huawei Mate 8

По уровню переработки отходов Беларусь должна сравняться со странами Западной Европы
01 марта 2016 17:56

По уровню переработки отходов Беларусь должна сравняться со странами Западной Европы

Службы заказчика, отстаивающие интересы граждан в сфере ЖКХ, в марте заработают по всему Минску
01 марта 2016 17:55

Службы заказчика, отстаивающие интересы граждан в сфере ЖКХ, в марте заработают по всему Минску