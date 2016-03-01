Циклон «Зисси» засыпал снегом всю Беларусь - объявлен оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение

Новости Беларуси. Весна со штормовым предупреждением. Именно таким стал день первого марта в Беларуси. Вину взял на себя южный циклон «Зисси». Все коммунальные службы приведены в готовность. Расчисткой улиц занимаются не только в Минске, но и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врут календари — первый весенний день показал: еще рано планировать загородные пикники и прятать в шкаф теплые вещи. Сейчас на дорогах сложная ситуация: снегопад, туман и скользко.

Знакомтесь — Зисси! Именно этот циклон засыпал сегодня страну снегом, а коммунальщиков работой. Таким составом в последний раз снегоуборочный патруль выходил январе - вот и начало весны вся дорожная техника отмечает за работой.

Сильный ветер, мокрый снег, дождь, и гололед. По всей стране на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение.

К ночи и так не простая ситуация только ухудшится. По северу страны столбик термометра опустится до 3 градусов ниже ноля. А сейчас удар стихия наносит на северо-восток Беларуси. В Могилеве встретили во всеоружии.

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Отличное у меня отношение к такому 1 марта. Потому что зимы толком не было. Не успели соскучиться.

Это замечательно начало весны. Я хочу каждый год такое.