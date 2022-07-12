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Циклон «Зельда» продолжает бушевать в Минске. Спасатели и коммунальщики устраняют последствия разрушений

12 июля 2022 14:23
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Новости Беларуси. Из-за ливней и сильного ветра в Минске повалены деревья, повреждены автомобили, подтоплены некоторые улицы. Спасатели и коммунальщики устраняют последствия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Циклон «Зельда» продолжает бушевать в Минске. Спасатели и коммунальщики устраняют последствия разрушений-1

Ненастье принес циклон «Зельда». Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. Работники МЧС рекомендуют воздержаться от дальних поездок, не парковаться у рекламных баннеров, деревьев, а также не стоять под линиями электропередач. О последствиях непогоды минчане могут сообщить по телефону 115.   

# Погода в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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