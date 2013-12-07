Андрей Мелинчук, депутат местного Совета, создал кобринский мемориал воинам-интернационалистам

Новости Беларуси. Герой следующего репортажа – депутат Кобринского районного Совета депутатов. Пиджак и галстук ему не помеха, чтобы, например, создать мемориальный парк в память погибших воинов-интернационалистов или обустроить детскую площадку. Практически любую проблему можно решить – в этом уверен депутат местного Совета Андрей Мелинчук.

Андрей Мелинчук, депутат Кобринского районного совета депутатов:

В сквере Воинской Славы находится наш «боевой товарищ». Очень в Афгане выручил многих наших ребят по вывозке раненых, по доставке продуктов, очень важный вопрос был подачи воды, как золото она была.

Боевой Ми-8, часовенка и памятные плиты с именами погибших товарищей – для Андрея Владимировича парк Воинской Славы в Кобрине – место особое. Сам он - воин-афганец, депутат районного Совета, создание этого мемориала называет «делом всей своей жизни».

Андрей Мелинчук:

Раньше снился Афган и боевые действия, теперь плитка, которую мы укладываем, деревья, которые мы сажаем, покраска, лавочки. Мне кажется, что до самого конца жизни этот сквер на моей совести...

Сквер в память о кобринских воинах-интернационалистах Андрей Мелинчук с единомышленниками создавал, что называется, с нуля: от поиска подходящего места и разработки проекта, до благоустройства территории.

Олег Коцюба, председатель Кобринской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Он пишет письма, ездит во все организации, заставляет их работать. Если кто-то начинает тормозить, он - сразу к председателю. Очень большая работа проведена именно в закладке, создании и, будем говорить, в юридическом оформлении этого сквера. Сейчас он у нас уже числится на балансе города.

Облагородить двор, помочь устроиться на работу, посодействовать в решении социальных вопросов: о настойчивости депутата Мелинчука местные жители знают не понаслышке, поэтому и идут за помощью практически с любыми проблемами.

Жители этого дома к Андрею Владимировичу обращаются не первый раз: недавно, благодаря его усилиям, вместо ржавой «горки» во дворе появилась огороженная детская площадка. К слову, такие же игровые комплексы были смонтированы еще в семи дворах Кобрина.

Татьяна Игнатович:

Ничего здесь не было. Площадки не было. Теперь и горку и поставили, и огородили, и песок свежий привозят. Сначала к нему обращаемся. Он подскажет, куда обратиться, куда написать. Но, я думаю, что и сам он решения принимает. Мы к нему лично обращаемся.

Депутат Мелинчук - человек активный. Говорит, что чувствует в себе силы и дальше помогать людям. За четыре года его «депутатства» многое из задуманного уже удалось осуществить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.