ЦИК России официально объявил итоги выборов Президента

Итоговая явка избирателей составила примерно 77,5 %. Это исторический показатель. В списках избирателей были более 113 миллионов россиян по всему миру, отметила глава ЦИК. А наблюдали за ходом голосования представители 106 стран, в том числе члены Центральной избирательной комиссии Беларуси. Президент в России избирается сроком на 6 лет. Впервые в истории страны выборы проходили в течение трех дней, с 15 по 17 марта.