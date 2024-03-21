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ЦИК России официально объявил итоги выборов Президента

21 марта 2024 10:51
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Официальные итоги президентских выборов в России объявила Центральная избирательная комиссия страны. Так, набрав 87 % голосов, победу одержал действующий лидер Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК России официально объявил итоги выборов Президента-1

Итоговая явка избирателей составила примерно 77,5 %. Это исторический показатель. В списках избирателей были более 113 миллионов россиян по всему миру, отметила глава ЦИК. А наблюдали за ходом голосования представители 106 стран, в том числе члены Центральной избирательной комиссии Беларуси. Президент в России избирается сроком на 6 лет. Впервые в истории страны выборы проходили в течение трех дней, с 15 по 17 марта.

# Выборы в России # общество # Владимир Путин

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