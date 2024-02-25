ЦИК Беларуси: явка на середину дня достаточно высокая

Явка избирателей по состоянию на полдень в Беларуси составила 50,97 %. Это информация с учетом тех, кто сделал свой выбор досрочно. Ее озвучила секретарь ЦИК на пресс-конференции в информационном центре во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

По Бресту 53,12 %, Витебская область – 51,52 %, Гомельская – 58,49 %, Гродненская – 48,68 %, Минская – 48,91 %, Могилевская – 59,67 %, Минск – 40,64 %. Явка на середину дня достаточно высокая. Традиционно пик явки приходится как раз на обеденное время. Поэтому посмотрим, какие будут цифры к 14:00.

Что такое единый день голосования и почему важно каждому прийти на участок, читайте здесь.

На протяжении единого дня голосования руководство ЦИК информирует общественность о ходе электоральной кампании. На видеосвязь с Дворцом Республики выходят представители избирательных комиссий всех уровней: областного, базового и первичного, а также участковых комиссий. Предстоящей ночью, на 2 часа уже понедельника, 26 февраля, запланирована пресс-конференция председателя ЦИК Беларуси. Станут известны предварительные результаты голосования.