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28 марта Беларусь присоединится к экологической акции «Час Земли»

28 марта 2026 08:26
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Белорусы вместе с миллионами людей по всему миру примут участие в экологической акции «Час Земли». Она пройдет 28 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неравнодушных приглашают поддержать ответственное отношение к природе и на один час выключить освещение и электроприборы. А именно с половины девятого до половины десятого вечера. 

28 марта Беларусь присоединится к экологической акции «Час Земли»-2

В Беларуси акция пройдет уже в 18-й раз. По традиции, на час погаснет подсветка фасадов знаковых для страны зданий – Национальной библиотеки Беларуси, стадиона «Динамо», музея Великой Отечественной войны, Белгосцирка, архитектурного комплекса «Ворота Минска». Также к акции присоединятся регионы страны. Таким образом привлекают внимание общественности к вопросам бережного отношения к природе.

# Экология # общество

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