28 марта Беларусь присоединится к экологической акции «Час Земли»

Белорусы вместе с миллионами людей по всему миру примут участие в экологической акции «Час Земли». Она пройдет 28 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неравнодушных приглашают поддержать ответственное отношение к природе и на один час выключить освещение и электроприборы. А именно с половины девятого до половины десятого вечера.