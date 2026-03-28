28 марта Беларусь присоединится к экологической акции «Час Земли»

Белорусы вместе с миллионами людей по всему миру примут участие в экологической акции «Час Земли». Она пройдет 28 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неравнодушных приглашают поддержать ответственное отношение к природе и на один час выключить освещение и электроприборы. А именно с половины девятого до половины десятого вечера.
В Беларуси акция пройдет уже в 18-й раз. По традиции, на час погаснет подсветка фасадов знаковых для страны зданий – Национальной библиотеки Беларуси, стадиона «Динамо», музея Великой Отечественной войны, Белгосцирка, архитектурного комплекса «Ворота Минска». Также к акции присоединятся регионы страны. Таким образом привлекают внимание общественности к вопросам бережного отношения к природе.