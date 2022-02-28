Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Какие учреждения уже перепрофилированы?

Новости Беларуси. Белорусские больницы постепенно возвращаются к обычному режиму оказания медпомощи. Уже 28 февраля прием плановых пациентов начали два отделения 4-й минской клиники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В смешанном формате продолжит работу 6-й роддом. Кроме того, прекращена госпитализация коронавирусных больных в инфекционные отделения 2-й больницы. С учетом анализа складывающейся эпидситуации, принято решение вывести из ковидного режима и все ранее перепрофилированные отделения в минской «тройке».