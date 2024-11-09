Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Камбоджей – Лукашенко

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Камбоджей. Об этом говорится в послании, адресованном Александром Лукашенко королю азиатской страны по случаю Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что 71 год назад камбоджийцы сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире. Наши государства имеют продолжительную историю отношений, основанных на уважении и понимании. И нам еще есть что предложить друг другу.