Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Камбоджей – Лукашенко

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Камбоджей. Об этом говорится в послании, адресованном Александром Лукашенко королю азиатской страны по случаю Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Камбоджей. Об этом говорится в послании, адресованном Александром Лукашенко королю азиатской страны по случаю Дня независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент отметил, что 71 год назад камбоджийцы сбросили кандалы колониализма и успешно продолжают дело обеспечения необходимых условий для развития страны, повышения ее роли и авторитета в мире. Наши государства имеют продолжительную историю отношений, основанных на уважении и понимании. И нам еще есть что предложить друг другу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы неизменно заинтересованы в динамичном расширении экономического сотрудничества, а также в плодотворном взаимодействии на международных площадках для укрепления мира и решения насущных вопросов глобальной повестки дня.