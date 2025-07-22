Матчевая встреча легкоатлетов Союзного государства завершилась Бресте

На протяжении двух дней спортсмены соревновались в двух возрастных категориях: до 18 и до 20 лет. Талантливые и перспективные атлеты в конкурентной борьбе выявляли сильнейших. Борьба в отдельных дисциплинах была очень напряженной, но в некоторых видах фавориты были видны невооруженным глазом. Так, сегодня в возрастной категории до 18 лет уверенную победу в тройном прыжке одержала восходящая звезда белорусской легкой атлетики Ком Кристал Шаннон. Она не оставила шансов соперницам в секторе и показала результат 13 метров 21 сантиметр. Накануне наша спортсменка была лучшей в прыжках в длину.

Ком Кристал Шаннон, победительница матчевой встречи Союзного государства (Беларусь):

Рада победе, результату не совсем. Но у меня очень хорошее настроение, потому что мне очень хорошо прыгалось. Хочу сказать большое спасибо за помощь на секторе Шугуну Владимиру Владимировичу. Спасибо Карповичу Кириллу Викторовичу за поддержку и своему первому тренеру, потому что без нее я бы вообще не узнала, что такое легкая атлетика. Я понимаю, что все зависит от меня и все в моих руках. А также была очень напряженная для меня конкуренция, что добавило мне адреналина. Поэтому для меня старт удался.

На матчевой встрече Союзного государства по легкой атлетике было разыграно 68 комплектов медалей. Многие спортсмены обновили личные рекорды, а некоторые и высшие национальные достижения.