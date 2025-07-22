Международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов» стартовал в Минске

В Минске стартовал международный турнир по хоккею на траве «Кубок сильнейших спортсменов». Главная задача для отечественных национальных сборных – победа. Молодежные коллективы должны войти в призовые тройки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день наша молодежь не подвела и взяла верх над сборными Узбекистана. Женская национальная команда Беларуси скрестила клюшки с российской дружиной до 21 года. Два тайма остались безголевыми. Несмотря на серьезное сопротивление соперниц, белоруски все же одержали победу. Все мячи были забиты во второй половине поединка. Итоговый счет – 4:2 в пользу хозяек площадки. Победную точку в игре поставила Марина Никитина.

Александр Грачев, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:

Это не первый международный турнир, который принимает наша столица. В прошлом году мы проводили Кубок Дружбы, международный турнир. Поэтому в этот раз организация более значимая. Это главный старт нашей национальной команды (и мужской, и женской) в этом сезоне.

Так как в условиях тех санкций, которые сейчас на нас наложены несправедливо европейской, международной федерациями, мы должны все равно быть в тонусе. Надеюсь, что скоро сдвинется с мертвой точки этот вопрос в Международном олимпийском комитете, и чтобы мы вернулись на международную арену полностью готовыми, боеспособными коллективами.

В турнире принимают участие пять мужских и пять женских команд из Беларуси, России и Узбекистана. Победители определятся в воскресенье, 27 июля.