Наумова про СВО: бойцы устали, очень хотят домой, все мыслят о семье и нормальной мирной жизни

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим общественно-политическую ситуацию вокруг Союзного государства. В эфире военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова.
Григорий Азаренок, СТВ:
На протяжении последних месяцев очень много разговоров, большая дипломатия, переговоры, еще чего-то. Я давненько уже был (в феврале), но я задавал вопрос бойцам. А как вы на это все смотрите? А тут никто не скрывает, что люди, конечно же, устали. Безусловно. И они говорят: мы будем выполнять приказ командования, приказ главнокомандующего, будем делать то, что мы должны делать. Будут дальше продолжаться боевые действия? Будем продолжать, будем выполнять задачи. Нет, но мы будем рады, конечно, отдохнуть. Но вот твой опыт сейчас, вот поездки и так далее, как настроение? Вот эти, знаешь ведь, по-простому скажу: вот мне сейчас идти в штурм, а завтра они договорятся, я что, дурак, что ли? Значит, вот есть такое или нет?
Марьяна Наумова, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:
В первую очередь надо понимать, что эти мысли все есть не только у военных, но и у обычных гражданских, которые думают: так, ну вот уже что-то идет, переговоры, кто-то с кем-то встречается, завтра все, у нас уже договорнячок, мы возвращаем этот Apple Pay, Visa, едем на международные соревнования. И как будто бы не было никаких боевых действий. Но надо понимать, что, во-первых, так быстро ничего не будет, даже если какой-то будет договорнячок, все равно останется какой-то контингент. Как все это будет, пока непонятно. Это займет большое количество времени, сто процентов.
Григорий Азаренок:
А я у тебя именно вот спросил о бойцах, потому что либералы, их мысли я знаю, они меня не интересуют. Это ну просто их надо выслать, не знаю, в Мордовию куда-нибудь всех, которые там ждут Apple Pay и поездок на Запад. Их надо просто взять из их кабинетов и отправить в Мордовию.
Марьяна Наумова:
Что касается бойцов, конечно, все устали, все очень хотят домой. Мобилизованным обещали там отвоевать где-то полгода и отправить их домой или там на ротацию, но эти же мобилизованные, те, кто остался в живых, все еще находятся на позициях, все еще находятся в зоне проведения специальной военной операции, и, конечно, все ребята хотят домой. Но они люди военные, подневольные, и, конечно, как скажут, так они будут выполнять свою работу, свои задачи. Но, конечно, все мыслят о доме, все мыслят о своих семьях, о какой-то нормальной мирной жизни, где что-то можно спланировать.