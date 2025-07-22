Наумова про СВО: бойцы устали, очень хотят домой, все мыслят о семье и нормальной мирной жизни

Григорий Азаренок, СТВ:

На протяжении последних месяцев очень много разговоров, большая дипломатия, переговоры, еще чего-то. Я давненько уже был (в феврале), но я задавал вопрос бойцам. А как вы на это все смотрите? А тут никто не скрывает, что люди, конечно же, устали. Безусловно. И они говорят: мы будем выполнять приказ командования, приказ главнокомандующего, будем делать то, что мы должны делать. Будут дальше продолжаться боевые действия? Будем продолжать, будем выполнять задачи. Нет, но мы будем рады, конечно, отдохнуть. Но вот твой опыт сейчас, вот поездки и так далее, как настроение? Вот эти, знаешь ведь, по-простому скажу: вот мне сейчас идти в штурм, а завтра они договорятся, я что, дурак, что ли? Значит, вот есть такое или нет?

Марьяна Наумова, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:

В первую очередь надо понимать, что эти мысли все есть не только у военных, но и у обычных гражданских, которые думают: так, ну вот уже что-то идет, переговоры, кто-то с кем-то встречается, завтра все, у нас уже договорнячок, мы возвращаем этот Apple Pay, Visa, едем на международные соревнования. И как будто бы не было никаких боевых действий. Но надо понимать, что, во-первых, так быстро ничего не будет, даже если какой-то будет договорнячок, все равно останется какой-то контингент. Как все это будет, пока непонятно. Это займет большое количество времени, сто процентов.