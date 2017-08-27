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«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной

27 августа 2017 16:37
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Новости Беларуси. Что такое детство вдали от войны, могли в полной мере ощутить сирийские ребятишки. По приглашению Президента 80 детей из Сирии две недели находились на оздоровлении в Беларуси. Отдых им обеспечили в лагерях «Зубренок» и «Родничок», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кроме оздоровления ребята успели поездить по стране.

Абуд Саид Абдуллах:
Я нахожусь в Беларуси, приехал из Сирии. Здесь все хорошо, все супер. Аквапарк, музеи, замки. Очень красивый город, достопримечательности, так круто.

Абуд очень хотел бы, чтобы этот его первый в жизни репортаж увидели сирийские сверстники. Пока с его родины все еще приходят страшные новости, белорусские каникулы позволили с головой окунуться в беззаботное детство.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-1

В самом известном белорусском детском лагере они наслаждаются каждой минутой. После военных лишений для некоторых в диковинку элементарные удобства. А привычное нам спокойствие на улицах и вовсе на вес золота.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-4

Абуд Саид Абдуллах:
Здесь нет постов, не стреляют, в городе спокойно. Мы привыкли, что идет война, но это очень сложно. Здесь всегда есть и вода, и свет. У нас с этим бывают проблемы. Но мы стараемся уживаться и в тех условиях.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-7

Джони Николя:
Я очень рад, что сюда приехал. Мы здесь увидели вещи, которых не видели никогда в жизни, необычно, тарзан-парк. В Минске мне понравились трамваи и троллейбусы. Я буду очень-очень скучать по Беларуси.

Медсестры признаются: расставания без слез не получится. Старались дарить гостям как можно больше ласки и внимания. Ведь большинство из этих ребят во время войны в Сирии потеряли родителей.

Взрослые, сопровождающие группы, и здесь не сразу позволили себе расслабиться и забыть о подстерегающих опасностях. Даже дорога из Сирии была рискованной.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-10

Мазин Газаль, член благотворительной организации:
Дорога была сложная, на пути много постов, солдат. Когда мы сюда приехали, я очень боялся, по несколько раз на день пересчитывал детей, но потом увидел, что здесь очень мирно и спокойно. Для детей, которые жили со взрослыми в плену и рано повзрослели, это очень важно, они здесь стали более радостными, почувствовали вкус жизни.

Тем временем смена обстановки и отдых на нашей земле оказались лучшим лекарством от травм душевных. Ведь за этими счастливыми детскими улыбками – осколки снарядов в душе и теле и ужас перенесенных испытаний.

Вот так погонять в футбол с папой как его ровесники Ахмад уже не сможет. Его отец погиб с мирным населением, пытаясь защитить свою деревню. А мальчик оказался в плену. В разлуке с мамой и младшим братом. На целых 3,5 года.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-13

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-15

Ахмад Шкади:
Мне хочется, чтобы наконец настал мир и все было хорошо, все жили дружно. Вот и в Беларуси в лагере мне больше всего понравилось общение с детьми.

Детям просят не напоминать о прошлом. Сали тоже только недавно освободилась из плена. Игиловцы вырезали непокорных жителей ее деревни. Так же жестоко расправились и с родителями девочки.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-18

Сали Салим:
Я тут чувствую себя как дома, потому что все относятся ко мне как к своей. Я всегда мечтала съездить в разные страны и очень рада, что смогла познакомиться с культурой белорусской, пообщаться с вашими людьми. Я ни разу не была в замке до этого, эту экскурсию запомню навсегда.

Картошка на добавку. Для ребят разработали специальное меню – блюда из свинины заменили обилием риса и курицы. Наши продукты пришлись по вкусу, правда, обильно сдобренные кетчупом и специями на восточный манер. Колорита их отдыху добавляет даже погода. Дождь летом – экзотика. Сейчас в Дамаске плюс 45.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-21

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-23

Ребята впервые оказались за границей. Отдых в Беларуси запомнится как самое яркое приключение в жизни.

А для этой 10-летней девочки поездка в Беларусь волей случая оказалась жизненно важной. Малышка не жаловалась на здоровье, однако во время обследования всех детей по приезду у нее обнаружилась опухоль в брюшной полости. После операции она смущается такому вниманию, улыбаясь пока лишь уголками губ, и, судя по всему, идет на поправку. А стойкости девочке не занимать. На родине она перенесла осколочное ранение ноги и тоже потеряла родителей.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-26

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-28

Рима аль-Кадери, министр социальных вопросов и труда Сирии:
Видно, насколько о ней заботились, что была оказана необходимая медицинская помощь. Мы очень благодарны Беларуси и Президенту Александру Лукашенко за внимание, его личную поддержку сирийским детям. Наша дружба только укрепляется. Я думаю, что нынешняя ситуация будет играть огромную роль в совместном сотрудничестве в сфере здравоохранения. А девочка будет чувствовать, что у нее сирийско-белорусская семья.

Тем временем в белорусском лагере дружбы звучат сирийские мотивы. С глубоким смыслом, несмотря на веселую мелодию.

Они не по-детски мудро расставляют приоритеты, мечтая совсем не о дорогих игрушках или вещах.

«Чувствую себя здесь как дома»: как отдохнули в Беларуси 80 сирийских детей и для кого эта поездка стала жизненно важной-31

Дети:
Эта песня о мире, мы призываем весь мир вернуть сирийским детям мирное время, чтобы было как раньше, чтобы все было хорошо. Хотим, чтобы у нас были права как у всех детей на учебу, потому что война испортила нам жизнь.

Недаром почти все мечтают стать врачами. Чтобы помогать людям. Теперь к желаниям ребят добавилось еще одно – приехать в Беларусь снова.

# общество # Яна Шипко # Илья Пучко # Дети

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