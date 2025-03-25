Белорусы ценят искреннюю преданность Президента своим гражданам

Видеть свою страну процветающей, сильной, мирной, пожалуй, главные желания белорусов. И неудивительно, что в этих вопросах люди возлагают большие надежды на Александра Лукашенко, ведь стремления народа и его лидера совпадают на 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы приехали из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть! Как приветствовали Президента по пути следования кортежа.

А в том, что глобальные цели, которые ставит глава государства, будут достигнуты, сомневаться не приходится. Стоит только сравнить Беларусь 30 лет назад и сегодня.