Белорусы ценят искреннюю преданность Президента своим гражданам
Видеть свою страну процветающей, сильной, мирной, пожалуй, главные желания белорусов. И неудивительно, что в этих вопросах люди возлагают большие надежды на Александра Лукашенко, ведь стремления народа и его лидера совпадают на 100 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы приехали из Санкт-Петербурга, чтобы посмотреть! Как приветствовали Президента по пути следования кортежа.
А в том, что глобальные цели, которые ставит глава государства, будут достигнуты, сомневаться не приходится. Стоит только сравнить Беларусь 30 лет назад и сегодня.
Я хочу, чтобы развивалась наша промышленность. Предприятия за 5 лет последних выросли очень сильно. И в объемах, и благосостояние наших сотрудников стало намного лучше.
Много гордости вызывают эти здания, которые построены, Национальная библиотека, «Минск-Арена». И там проходят мероприятия различного уровня, международные. Когда приезжают люди из-за рубежа, всегда говорят, что у нас Беларусь чистая, красивая, светлая.
Пришли поддержать нашего Президента. Мы ему благодарны за все то, что у нас есть. Чистое мирное небо над головой. И то, что у нас все, включая пенсионеров и детей, живут счастливо. Здравоохранение бесплатное, обучение бесплатное. В общем, мы очень довольны и рады за то, что он у нас Президент.
Слова поддержки и поздравлений в адрес главы государства направляли белорусы и в комментариях под трансляцией инаугурации. От всего сердца люди приветствовали новый срок президентства Александра Лукашенко, благодарили Президента за то, что у нас уже есть, и желали успехов в дальнейшей работе. Свои поздравления направляли и граждане дружественных Беларуси стран.
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