Чувствуете себя полезным – стареете медленнее: молекулярный биолог Максим Скулачёв

Молекулярный биолог, кандидат биологических наук Максим Скулачёв в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Не кажется ли Вам, что многие люди сами и программируют как-то свою жизнь? Потому что они знают: «Вот, хорошо бы дожить до 80-ти». А вот самый лучший тост – это пожелать человеку 100 лет. Это считается уже какой-то – перевыполнило все возможные планы. То есть, нет ли в этом ни научного, ни медицинского конкретного вещества, объяснения, а это вопрос, как бы, внутренней человеческой программы? После 60-ти выходят на пенсию, и перестаёт этот активный образ жизни, человек программирует себя и выключается?

Максим Скулачёв:

Я, кстати, уверен, что это связано с определённой химией внутри. Это, явно, какие-то нейрорегуляции. Но это совершенно верно.

Типичный пример – пожилые профессора, которые могут там до 90 лет гонять всю кафедру, держать её в страхе.

Потом их кто-то подсидит, скажет, что уже пора на пенсию и человек: «Да, уже 90 лет, пора и отдохнуть». И такие люди обычно сгорают в течение года-двух от таких болезней, о которых они даже не подозревали, что они у них могут быть.

У них как будто что-то выключается внутри.

То есть, Вы тоже думаете, что есть какое-то вещество?

Максим Скулачёв:

Да, мне кажется, что, когда человек ведёт такую активную социальную жизнь, когда он явно полезен для других людей – вот это очень важный пункт: полезность для других, не только для себя – то что-то в нашем мозге (причём есть даже подозрение – где) постоянно посылает сигнал, притормаживающий эту программу старения.

Что: «Ты ещё нужен, погоди, ты полезен виду. Ты ещё нужен человечеству, вообще».

Это, явно, происходит через какую-то химию. Вот в ней бы поразбираться. Но это, конечно, очень сложно и очень долго.