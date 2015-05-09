Председатель Минской городской организации ветеранов – о жизни героев Великой Отечественной войны сегодня

Новости Беларуси. 9 мая вся страна празднует замечательную дату: 70-летие Великой Победы.

Минск был одним из первых городов на пути немецкой армии. Столица Беларуси была практически полностью разрушена. Но, не смотря ни на что, на протяжении всей войны здесь боролись подпольщики. За стойкость и неоценимый вклад в победу над фашизмом Минску присвоено звание «Город-герой».

И сегодня рядом с нами живут, можно сказать, творцы той Великой Победы — ветераны. О героях Великой Отечественной войны пойдет разговор с гостем программы «Большой город» на СТВ Анатолием Адоньевым, председателем Минской городской организации белорусского общественного объединения ветеранов.

Сколько сегодня в столице живет ветеранов и чем они занимаются?

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации белорусского общественного объединения ветеранов:

Наша городская организация объединяет все категории ветеранов. Но главной ценностью нашей организации являются участники Великой Отечественной войны. Это инвалиды и участники-ветераны. Таких у нас немножко больше четырех тысяч. Но прямых участников Великой Отечественной войны 2 800 человек. Это те, кто в боях с первого дня войны прошли все сражения, приняли участие, получили ранения, выздоровели, а затем продолжали боевые действия. Многие ушли из жизни. Но вот эта славная традиция – чествовать ветеранов, мы уделяем им особое внимание. Именно этой категории, которая и в боях, и в сражениях, а затем, восстанавливая народное хозяйство, доказало, что она предана своему народу, своему государству. И сейчас мы стараемся, чтобы их жизнь была интересной и содержательной.

Чем сегодня живут герои великой отечественной войны? Какие проблемы их волнуют?

С чем сегодня у современных белорусов ассоциируется Великая Отечественная война. Насколько важно помнить о подвиге своего народа?

Ответы на эти и другие вопросы по теме вы найдете в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!