Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

Новости Беларуси. Жизнь – в красках. В Минске открылась выставка юного художника Максима Лагуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14-летний мальчик с аутизмом видит мир не так, как обычные люди. Он передает его через графику и классический рисунок.

В экспозиции представлено около 20 работ. В каждом произведении – его личный опыт. Полотна иллюстрируют наблюдения мальчика за повседневной жизнью, его эмоции и мысли. Прежде чем написать картину, Максим ее долго обдумывает. В работах прослеживается умение создавать уникальные образы.

Алексей Лагун, отец:

С детства ему просто подсовывали в нужный момент карандаши, ручки, фломастеры, и он начал что-то делать. Потом мы заметили, что ему это нравится.

Он какие-то истории придумывает сам. Он иногда может серию целую рисовать. Даже это можно выстроить, как кадры мультфильма. Это какая-то разрядка для него.