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Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске

04 февраля 2019 19:39
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Новости Беларуси. Жизнь – в красках. В Минске открылась выставка юного художника Максима Лагуна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14-летний мальчик с аутизмом видит мир не так, как обычные люди. Он передает его через графику и классический рисунок.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске-1

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске-3

В экспозиции представлено около 20 работ. В каждом произведении – его личный опыт. Полотна иллюстрируют наблюдения мальчика за повседневной жизнью, его эмоции и мысли. Прежде чем написать картину, Максим ее долго обдумывает. В работах прослеживается умение создавать уникальные образы.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске-6

Алексей Лагун, отец:
С детства ему просто подсовывали в нужный момент карандаши, ручки, фломастеры, и он начал что-то делать. Потом мы заметили, что ему это нравится.

Он какие-то истории придумывает сам. Он иногда может серию целую рисовать. Даже это можно выстроить, как кадры мультфильма. Это какая-то разрядка для него.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске-9

Лариса Финкельштейн, искусствовед:
Мальчик абсолютно самостоятельно мыслит, как настоящий художник. Он нигде не берет сюжеты, он их придумывает сам. И вот эта арт-терапия – не только хороший способ социализации не совсем здоровых детей, но и просто расширение круга возможностей, общения.

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске-12

Видеть мир не так, как другие люди. Выставка 14-летнего художника с аутизмом открылась в Минске-14

Выставка «Вокруг меня» в Белорусском музыкальном театре будет работать до конца марта. Благодаря экспозиции каждый сможет не только познакомиться с творчеством юного художника, но и понять, как устроен мир людей с аутизмом. Согласно мировой статистике, на каждых 150 детей приходится один ребенок с подобным расстройством.

# Выставки в Минске # общество # Лариса Финкельштейн # Фотофакт

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