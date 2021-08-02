«Чтобы знать, каким трудом зарабатываются деньги». Почему старшеклассники идут в трудовые лагеря?

Новости Беларуси. Отдохнуть и заработать. В Смолевичском районе трудовые лагеря пользуются большой популярностью у старшеклассников. Отряды действуют на базе нескольких учреждений образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Например, во второй и третьей городских школах. Трудится молодежь и в агрогородке Алесино. Кстати, в Минской области за два месяца лета в лагерях труда и отдыха побывали более 1500 учащихся. О насыщенных буднях старшеклассников расскажет Ольга Власовец.

Варвара Ляховская в сентябре пойдет в выпускной класс, и летняя подработка для девочки весьма кстати. Родилась и выросла она в сельской местности, поэтому труда не боится. С радостью воспользовалась возможностью подработать во время летних каникул.

Варвара Ляховская, ученица Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:

Я прихожу сюда на работу не первый год. Это хороший опыт. Своими руками делаешь деньги. Опыт для будущего, чтобы знать, каким трудом зарабатываются деньги, чтобы привыкнуть к работе и спокойно выбирать профессию.

В агрогородке Алесино это стало возможно благодаря трудовому лагерю. Он организован на базе Верхменской средней школы. Название «Колос» ему дали сами же ребята. Получилось весьма символично, ведь работая здесь, школьники активно участвуют в сборе урожая-2021.

Ольга Власовец, корреспондент:

Дополнительные руки – хорошее подспорье для аграриев. Трудовой десант активно помогает с уборочной. Так, на сельхозпредприятии «Шипяны-АСК» 20 ребят заняты работой. Если бы не молодежь, аграриям пришлось бы нанимать на время уборочной дополнительных работников со стороны. А так и помощь во время жатвы, и заработок для местных школьников.

Сергей Борейко, ведущий агроном-семеновод сельхозпредприятия «Шипяны-АСК»:

Начали с того, что проводили видовые прополки на полях, вырывали культурные примеси, подготавливали семенные посевы к уборке. В принципе, идет большое подспорье, помощь хозяйству в уборке, подметанию территории. В среднем за смену получают около 20 рублей за четыре часа рабочего времени. Здесь отдыхают и работают ученики старших классов 14-17 лет. Все местные, и многие в лагере уже не первый год.

Полина Новицкая, ученица Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:

Сразу мы в июне ходили по полям, обрезали колоски, а теперь подметаем на заводах. Объем ее нормальный, поэтому нормально работаем.

Екатерина Матусевич, ученица Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:

Набралась опыта, много нового, нагрузки. Все непривыкшие, привыкаем со временем, запоминаешь, как делать. Но, как говорится, кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Помимо трудовых будней у школьников насыщенная развлекательная и спортивная программа.

Марина Кресик, директор Верхменской средней школы имени В. А. Тумара:

Наши ребята посещали мемориальный комплекс «Разгром», ездили на Курган славы, в бассейн в поселке Октябрьский. И мероприятия, которые проводятся в школе, – задействован спортивный зал, игровая площадка. Просмотр фильмов, создание коллективных творческих дел – разнообразные мероприятия.