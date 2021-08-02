Спелеолечение, ингаляции, магнитотерапия. Как в Беларуси проходит реабилитация после коронавируса?

Новости Беларуси. Реабилитацию после перенесенного коронавируса можно пройти в 20 санаториях Минской области. К слову, больше всего здравниц находится в Мядельском районе, сообщили в программе Минщина на СТВ. Основной упор в таком лечении сделан на восстановление функций органов дыхания. Сейчас санатории работают в штатном режиме, поэтому оздоровиться в них можно и по другим профилям. Только с начала 2021 года здравницы центрального региона посетили более 150 тысяч человек. Подробнее – в материале Анастасии Кончиц.

Чистый воздух, тишина и сбалансированное питание. Здесь, в санатории, созданы все условия для комфортного отдыха. Более того, есть уникальный комплекс реабилитации после коронавируса. По нему с начала года уже оздоровились 600 человек. Для перенесших пневмонию действует программа внеочередного лечения. Сейчас из 180 проживающих четверть проходит специализированный курс.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Реабилитация после коронавируса включает в себя целый комплекс процедур, которые позволяют восстановить организм и повысить иммунитет в целом. Курс оздоровления длиться 18 дней. График процедур подбирается индивидуально.

Для реабилитации людей перечень услуг в санатории обширный. Имеются водо- и грязелечебница, ингаляция и магнитотерапия. В целом же акцент в лечении сделан на восстановление функций органов дыхания. Это особенно актуально для людей, перенесших пневмонию.

Светлана Ларина, медсестра Республиканского санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов:

Оказывается воздействие магнитным полем, за счет этого происходит противовоспалительное, противоотечное, обезболивающее действие, трофикорегенерирующее действие, также повышается клеточный иммунитет. У пациента восстанавливается психоэмоциональное состояние, нормализуется сон.

Татьяна Бружас, заместитель главного врача Республиканского санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов:

Лучше всего себя зарекомендовали спелеолечение, баротерапия. Спелеолечение – используется микроклимат соляной пещеры, где очищенный воздух без микроорганизмов, без пыли. Баротерапия – насыщение организма кислородом под высоким давлением.

Врачи отмечают: чтобы получить эффект, одной процедуры недостаточно. Необходимо пройти комплекс. Тогда самочувствие действительно улучшится и эффект сохранится надолго.

Елена Михайловна Молчанская в борисовской здравнице впервые, но признается: уже ощущает себя лучше. Коронавирусом болела тяжело. Но грамотно подобранные процедуры смогли поправить здоровье.

Елена Молчанская:

Очень нравится все: и отношение персонала, и в столовой обслуживание, и красота вокруг – самое главное. Воздух, сосны. Ну и всякие процедуры, которые полезны.

Помимо оздоровления пенсионерка активно занимается спортом. Например, в санатории ее научили правильной технике скандинавской ходьбы. В целом для активного времяпрепровождения созданы все условия.

Ирина Мяделец, главный врач Республиканского санатория для ветеранов войны, труда и инвалидов:

Мы используем как комплексно разработанные программы, так и индивидуальный подход. Недавно в санатории завершилось благоустройство территории. К услугам отдыхающих дополнительно предоставлены спортивные площадки, тренажеры под открытым небом, пешеходные дорожки для занятия скандинавской ходьбой.