«Самая запоминающаяся находка – кость». Студенты истфака БГУ нашли на раскопках предметы быта V-VII веков

Новости Беларуси. Человек всегда имел потребность объяснить то, что не мог понять. Отсюда легенды – одна фантастичнее другой. Про холм недалеко от деревни Речки в Вилейском районе тоже рассказывают истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая популярная – про жадного князя и старца, который обругал владыку в песне. Князь длинного на язык бедолагу велел казнить. В подарок получил страшное проклятие. После казни, ночью поднялась буря. Наутро замок князя ушел под землю. И стоны якобы до сих пор слышны откуда-то из недр. Но люди не стоят на месте. И вместо легенд теперь изучают явления, которые раньше пугали. Археологическая команда БГУ проводит на холме раскопки. Уже были найдены предметы быта V-VII веков нашей эры. Исследования глубин земли и привет из прошлого – в репортаже Полины Королевы. 8 утра. В лесу еще можно скрыться от жары. Сосны, ненавязчивый свист пернатых, тенистые пейзажи сопровождают археологическую команду студентов. Ежедневный путь недолгий, но ведет в гору. Здесь, недалеко от деревни Речки, проходит летняя практика. На историческом факультете она особенная.

Алина Лагацкая, студентка первого курса исторического факультета БГУ:

Мы выбрались за множество километров от города, и для нас это была совершенно новая жизнь, где мы познавали себя, и нам это безумно нравится, это очень интересно.

Роман Августовский, студент второго курса исторического факультета БГУ:

Человек работает с артефактами напрямую, может их найти, привносит свой вклад в науку. Это более увлекательно, чем разбираться со всякими бумажками, заниматься прочей волокитой.

Первый научный интерес к холму, где сейчас ведутся раскопки, проявил Адам Киркор еще в середине 19 века. Белорусский исследователь считал, что на «замковой горе», как холм называют в народе, селились кривичи. Догадка оказалась верной. Однако после крупных исследований не было. А разовые вылазки ученых определили только следы банцеровской культуры. Это примерно V-VII века нашей эры. И вот в 2019 году уже не Адам Киркор, а студенты БГУ продолжили поиски.

Полина Курлович, заведующая кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ:

Мы сюда впервые приехали с археологической разведкой в 2019 году. Мы знали, что здесь находится укрепленное поселение-городище и неукрепленное поселение-селище. Мы сюда приехали, заложили небольшие ширфы, нашли мощный культурный слой. Большое количество керамики. Когда мы приехали в следующем 2020 году, мы заложили большой раскоп здесь на селище и нашли остатки жилища V-VII века.

Чаще всего под лопату археологов попадает керамика. Встречаются даже развалы сосудов, которые можно склеить и получить более-менее цельную форму. Кроме предметов бытовой культуры находят и останки животных. Зубы коровы, рога и просто цельные кости – все это позволяет судить о рационе человека, который селился на холме. Полина Курлович:

Различные предметы бытовой культуры. Очень много разных ножей, пряслиц, таких вот грузиков для веретена, украшения, браслеты, фибулы, какие-то застежки для одежды, височные кольца. И относятся все эти находки к двум археологическим культурам: банцеровская, которая датируется V-VII веками, и культура смоленско-полоцких длинных курганов, которая датируется VIII-X веками.

Конечно, раньше жизнь была сложнее. Обустройством жилища и декором заботились далеко не в первую очередь. Однако что-то тянуло человека к красоте. В земле на втором археологическом комплексе нашли украшения.

Елизавета Киселева, аспирант кафедры археологии и специальных исторических дисциплин БГУ:

Мы обнаружили трапецию – это украшение из бронзы, украшенное такими точечками, кроме того, мы обнаружили костяную накладку для ножа, орнаментированную линиями, и мы обнаружили фрагменты кальцинированных человеческих костей. Трапеция была с термическими следами. Это свидетельствует о том, что она пережила как бы погребальный костер. Цельные находки во время раскопок – настоящий миф. За столетия любой материал изнашивается, шлифуется почвой и временем. На кургане команда БГУ нашла горшок.

Елизавета Киселева:

Ориентировочно его размер около 20 сантиметров. Вот его стенки, тут видна внутренняя часть горшка. Из-за неравномерного обжига снаружи стенки окрашены в рыжий цвет, а изнутри – в черный. Предположить, что именно найдешь во время раскопок, достаточно сложно, но реально. Однако эмоции от новой находки всегда особые. Каждый осколок – это открытие, неожиданность. Потому свои впечатления студенты запоминают надолго.

Алина Лагацкая:

В основном это интерес, как будто я прикасаюсь к прошлому. Люди жили до меня, и вот сейчас я изучаю. Как историку, мне это очень интересно. Роман Августовский:

За время моей практики самой запоминающейся находкой была примерно вот такая кость. Обломки пряслиц.

Полина Курлович:

Тут очень интересная гамма эмоций получается. С одной стороны, это радость. Это очень интересно, это увлекательно, это захватывает. А потом начинается немного другой процесс, когда ты начинаешь думать, что это за вещь, как она сюда попала и как все это объяснить. Лопата для археолога – это базовый инструмент. Но древность – штука хрупкая. Порой к ней нужен более нежный подход. Потому необходимы мастерки и шпатели, совки и кисточки. Металлодетектер и сито – одни из важнейших инструментов.

Роман Августовский:

Сито нужно, чтобы на нем находили находки, которые пропустили при копании. Это очень полезно, потому что не все находки находятся сразу на раскопе, и большинство находок проявляются на сите.

Полина Королева, корреспондент:

Место раскопок находится на холме. Подниматься трудно, особенно в первый раз. Но студенты привыкли к ежедневной зарядке. Здесь в палатках они пережидают дождь и хранят некоторые инструменты. Жить и ночевать оправляются в деревню, куда, кстати, относят и дневные находки.

В деревне археологи занимают участок с несколькими постройками. В одном доме находится полевая лаборатория, в другом – своеобразное хранилище для найденных артефактов. Находки еще на месте раскопок помещают в пакетик с бумажкой-вкладышем. Это паспорт объекта.

Владимир Плавинский, преподаватель кафедры археологии и специальных исторических дисциплин исторического факультета БГУ:

Пакетики приходят к нам в лагерь, и здесь непосредственно студенты моют эти находки, эту керамику, другие материалы и раскладывают по квадратикам на просушку. После просушки все находки идут на подпись. Быт студентов-археологов отличается от городской картинки. Вместо душа или ванной – баня, вместо шиферной крыши – брезент палатки. Готовят ребята на костре, попеременно сменяют друг друга в обязанностях.

Анна Дыбаль, студентка 2 курса исторического факультета БГУ:

Это полезный опыт, во-первых, это весело. Нас тут уже 60 человек, это очень классно. У нас тут хорошие условия. То есть у нас тут можно и зарядить телефон, баня есть. Если хочешь, можно и на речку сходить.