Дисциплина и воспитание стойкости! Поговорили с минскими суворовцами о жизни в училище

Никита Степущенок, суворовец пятого курса Минского суворовского военного училища:

Я суворовец пятого курса Минского суворовского военного училища. С самого детства мечтал стать военным, потому что мой дедушка является старшим офицером в отставке. В детстве я часто видел военную форму, он меня брал с собой в части, это вызвало у меня настоящий интерес. И в тот момент у меня сформировалась мечта.

После шестого класса я поступил в Минское суворовское военное училище и абсолютно не жалею. Все мои ожидания оправдались. Здесь формируются настоящие личности, приучают к правильному поведению, этикету, дисциплине.

Мы живем по распорядку дня. В 6:50 у нас звучит команда «подъем». Все должны встать с кровати, есть примерно 5-10 минут одеться в спортивную форму и выйти в строй. После чего мы бежим по набережной примерно 2,5 километра в качестве зарядки. Возвращаемся, умываемся, у нас проходит завтрак, после чего мы строимся на утренний осмотр, где проверяют нашу форму одежды, наш внешний вид. После чего все убывают на занятия.

Помимо обычной школьной программы нас также обучают этике, эстетике. У нас гораздо раньше, чем в школе, начинается допризывная подготовка.