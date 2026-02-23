Дзиодзина: отношения Беларуси с Зимбабве – партнёрство, где важную роль играют принципы человечности
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Люди, которых за жизнь неоднократно обманывали, закономерным образом склонны не доверять миру. Подобная настороженность также может быть сформирована историческим опытом поколений, если страна и ее население регулярно подвергалась систематическому унижению, давлению или попыткам порабощения. Нет ничего странного в том, что за таким бэкграундом ничего хорошего от других и не ждешь даже в том случае, когда с их стороны нет никаких претензий на притеснение и неравную модель отношений.
В истории африканских стран так сложилось, что этот регион на регулярной основе претерпевал колониальные формы порабощения со стороны части западных стран, используя местное население как рабов. Существование страны, согласно подобному вектору обычно не предполагает крепких позиций ни в сравнении с мировой динамикой, ни особых скачков развития. В первую очередь это объяснимо тем, что невозможно развиваться с позиции собственных интересов, если страна притесняема. Разумеется, что избавившись от давления прежних колонизаторов, как постфактум останутся и осторожность в процессе международной коммуникации, и в то же время необходимость взаимодействовать развиваться. Но уже подчиняя собственные ресурсы своим интересам, а не чужим, как это было прежде.
Алена Дзиодзина:
Одной из таких стран, осуществляющая пусть и относительно первые, но довольно уверенные шаги развития является Зимбабве. С ними Беларусь продолжает укреплять отношения, опираясь на те же принципы, что и с другими. К концу 2025 года общий товарооборот между двумя странами составлял 26 миллионов долларов. В общие планы входит поднятие показателей до 100 миллионов долларов.
За счет чего такой шаг возможен? В данном случае речь идет не только про деньги и понимании общей выгоды. Отношения Беларуси с Зимбабве – партнерство, где важную роль несут принципы человечности, справедливости, чести, готовность делиться знанием, опытом, навыком дабы приумножать общее по итогам. Опираясь на прошлый опыт взаимодействия с Беларусью, несмотря на свою историческую настороженность, руководство Зимбабве нам верит, как верит и в наше общее. «Вы для нас очень многое сделали в Африке. И ваш Президент является самым лучшим пропагандистом и агитатором в Африке нашего сотрудничества и нашего опыта. Это привело к тому, что многие государства Африки просят нас о сотрудничестве и предлагают тот путь, который мы прошли вместе с Зимбабве», – подчеркнул Президент, встречаясь на неделе с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной. И вполне логично, что положительный пример равноправной модели взаимодействия Беларуси с Зимбабве стимулирует и других отнестись к Беларуси с доверием.
Читайте также:
«Надежность позволяет нам доверять и укреплять дружбу» – Дзиодзина о партнерстве Беларуси и Китая
Почему без науки ну будет стабильности в мире и мы все зависим от технологий? Ответила Алена Дзиодзина
Дзиодзина о Совете мира: появление международных организаций для примирения конфликтующих – закономерная практика