Дзиодзина: отношения Беларуси с Зимбабве – партнёрство, где важную роль играют принципы человечности

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Люди, которых за жизнь неоднократно обманывали, закономерным образом склонны не доверять миру. Подобная настороженность также может быть сформирована историческим опытом поколений, если страна и ее население регулярно подвергалась систематическому унижению, давлению или попыткам порабощения. Нет ничего странного в том, что за таким бэкграундом ничего хорошего от других и не ждешь даже в том случае, когда с их стороны нет никаких претензий на притеснение и неравную модель отношений.

В истории африканских стран так сложилось, что этот регион на регулярной основе претерпевал колониальные формы порабощения со стороны части западных стран, используя местное население как рабов. Существование страны, согласно подобному вектору обычно не предполагает крепких позиций ни в сравнении с мировой динамикой, ни особых скачков развития. В первую очередь это объяснимо тем, что невозможно развиваться с позиции собственных интересов, если страна притесняема. Разумеется, что избавившись от давления прежних колонизаторов, как постфактум останутся и осторожность в процессе международной коммуникации, и в то же время необходимость взаимодействовать развиваться. Но уже подчиняя собственные ресурсы своим интересам, а не чужим, как это было прежде.