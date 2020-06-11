«Осуществляется инвентаризация сейчас. Это более 10 тысяч пустующего жилья». Игорь Петришенко об арендном фонде Беларуси
Новости Беларуси. Работники социальной сферы получат право одними из первых претендовать на получение арендного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рассмотрение главы государства 11 июня внесли соответствующий проект постановления правительства.
Оно предусматривает право на первоочередное получение жилья из арендного фонда врачами, учителями, работниками культуры при условии заключения с ними контракта на пять лет. Учитывать будут и важность специалиста.
Такой подход не только улучшит условия жизни людей, но и поможет решить проблему с закреплением кадров в небольших городах. Новации Александр Лукашенко поддержал.
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Бюджетников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, по всей стране сегодня порядка 49 тысяч. Почти 5 000 из них претендуют на арендное жилье. Наиболее остро вопрос стоит в Минском и Гомельском регионах. За 2020 год планируется построить около 1 000 арендных «квадратов». В ближайшие 5 лет – сократить очередь как минимум на половину. Резервы для реализации программы есть.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Дополнительно осуществляется инвентаризация сейчас. Это более 10 тысяч пустующего жилья. Оно будет отремонтировано соответствующим образом в той части. Возможно, вложатся те потенциальные арендаторы, которые возьмут, чтобы под свой цвет, условно говоря, покрасить стены или поклеить обоями.
Соответственно, из этого фонда это тоже будет такой дополнительный вклад – из пустующего после соответствующего капремонта или другого ремонта для того, чтобы эти люди могли воспользоваться этим арендным жильем.
Такой подход уже себя оправдал. Так, за последние 5 лет после отработки в регионах остались почти 85 % молодых специалистов системы здравоохранения.