«Осуществляется инвентаризация сейчас. Это более 10 тысяч пустующего жилья». Игорь Петришенко об арендном фонде Беларуси

Оно предусматривает право на первоочередное получение жилья из арендного фонда врачами, учителями, работниками культуры при условии заключения с ними контракта на пять лет. Учитывать будут и важность специалиста.

Новости Беларуси. Работники социальной сферы получат право одними из первых претендовать на получение арендного жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рассмотрение главы государства 11 июня внесли соответствующий проект постановления правительства.

Такой подход не только улучшит условия жизни людей, но и поможет решить проблему с закреплением кадров в небольших городах. Новации Александр Лукашенко поддержал.

«Решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей». Президент требует активнее строить арендное жильё для работников соцсферы

Бюджетников, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, по всей стране сегодня порядка 49 тысяч. Почти 5 000 из них претендуют на арендное жилье. Наиболее остро вопрос стоит в Минском и Гомельском регионах. За 2020 год планируется построить около 1 000 арендных «квадратов». В ближайшие 5 лет – сократить очередь как минимум на половину. Резервы для реализации программы есть.