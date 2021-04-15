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Чтобы выявлять вирусные пневмонии раньше. В больницах Гомельской области установили новые томографы

15 апреля 2021 13:54
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Новости Беларуси. Оснащенность аппаратами компьютерной томографии в медучреждениях Беларуси растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гомельской области с начала 2021 года современным оборудованием дополнительно оснастили три больницы.

Чтобы выявлять вирусные пневмонии раньше. В больницах Гомельской области установили новые томографы-1

15 апреля первые исследования на новом аппарате провели в Гомельской городской клинической больнице № 3. Она полностью перепрофилирована на оказание помощи больным с диагнозом COVID-19. В структуре больницы действует единственное в области родильное отделение для женщин с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Чтобы выявлять вирусные пневмонии раньше. В больницах Гомельской области установили новые томографы-4

Иван Худяков, главный врач Гомельской городской клинической больницы № 3:
Компьютерная томография является ведущим методом исследования в сложившейся эпидемиологической обстановке, поэтому в рамках реализации проекта борьбы с COVID-19 в Республике Беларусь был поставлен данный компьютерный томограф. Поэтому его установка актуальна. Компьютерный томограф работает 24 часа в сутки.

Чтобы выявлять вирусные пневмонии раньше. В больницах Гомельской области установили новые томографы-7

Михаил Змушко, заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома:
За 2021-2022 годы планируется установка и открытие девяти компьютерных кабинетов и компьютерных томографов в Гомельской области. На компьютерных томографах мы можем выявлять вирусные пневмонии на порядок раньше, чем с помощью обычных рентгеновских исследований.

Чтобы выявлять вирусные пневмонии раньше. В больницах Гомельской области установили новые томографы-10

Общее число томографов в регионе достигло 16. В ближайшее время ожидается поставка еще двух аппаратов. Ими оснастят областную и первую городскую больницы в Гомеле. 

# Коронавирус # общество # Иван Худяков # Михаил Змушко # Фотофакт

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