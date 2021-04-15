Чтобы выявлять вирусные пневмонии раньше. В больницах Гомельской области установили новые томографы

Новости Беларуси. Оснащенность аппаратами компьютерной томографии в медучреждениях Беларуси растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Гомельской области с начала 2021 года современным оборудованием дополнительно оснастили три больницы.

15 апреля первые исследования на новом аппарате провели в Гомельской городской клинической больнице № 3. Она полностью перепрофилирована на оказание помощи больным с диагнозом COVID-19. В структуре больницы действует единственное в области родильное отделение для женщин с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Иван Худяков, главный врач Гомельской городской клинической больницы № 3:

Компьютерная томография является ведущим методом исследования в сложившейся эпидемиологической обстановке, поэтому в рамках реализации проекта борьбы с COVID-19 в Республике Беларусь был поставлен данный компьютерный томограф. Поэтому его установка актуальна. Компьютерный томограф работает 24 часа в сутки.

Михаил Змушко, заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома:

За 2021-2022 годы планируется установка и открытие девяти компьютерных кабинетов и компьютерных томографов в Гомельской области. На компьютерных томографах мы можем выявлять вирусные пневмонии на порядок раньше, чем с помощью обычных рентгеновских исследований.