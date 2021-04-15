Собираетесь готовить шашлыки? Эти правила безопасности следует соблюдать

С приближением теплых деньков все больше минчан устраивают уютные посиделки на природе. Фаворит всех весенних пикников – шашлык. Еще несколько лет назад устроить барбекю можно было даже в парках. Со временем правила ужесточились. Алексей Апенок, начальник службы по охране и защите леса Минского лесопаркового хозяйства:

На территории Минского лесопаркового хозяйства находится четыре водохранилища, на которых оборудованы места для разжигания огня и готовки пищи. Цнянское водохранилище, Дрозды и Криница. В запрещенных местах грозит до 12 базовых, при повреждении, причинении ущерба – до 30 базовых величин. Допускается разведение костров на мангалах, барбекю, грилях – при отсутствии запрета на посещение лесов.

В этих зонах отдыха есть весь необходимый шашлычный реквизит: беседки, шезлонги, урны, зонтики и самое главное – мангалы. Воспользоваться может любой желающий. Но будьте готовы: спрос превышает предложение, поэтому если хотите занять местечко со всеми «удобствами», приезжайте в первой половине дня. Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Если вы решили разжечь костер на придомовой территории, то обязательно позаботьтесь о том, чтобы место кострища находилось на безопасном расстоянии от зданий и сооружений. Обеспечивайте постоянный контроль за процессом. Ни в коем случае для розжига не используйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Очень важно не допускать этого процесса в ветреную погоду.

Огонь – стихия непредсказуемая. Прежде чем начать жарить шашлыки, убедитесь, что расстояние до домов, гаражей и других построек не меньше 4 метров, а поблизости нет сухих веток, листвы и мусора. Позаботьтесь о том, чтобы рядом с мангалом был огнетушитель или ведро с водой. Если на пикник вы приехали на собственном авто, машину нужно оставлять на специальной стоянке или в ближайшем разрешенном для этого месте. Парковка прямо на берегу озера влетит в крупный штраф.

Анастасия Швайбович:

Ни в коем случае нельзя уходить с места, пока вы не убедились в том, что повторное возгорание костра невозможно. Необходимо полить водой, которая при себе имеется, чтобы быстро среагировать, если что-то пойдет не так. Обращаем внимание, что если вы решили приготовить шашлык, то специальные приспособления необходимо также устанавливать на безопасном расстоянии, следить постоянно за процессом. Смотрите за детьми, чтобы они не подходили и ни в коем случае не получили ожоги.