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«Мы стараемся подробно вникать во все вопросы людей». Сергей Сивец провёл приём граждан

15 апреля 2021 13:31
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Новости Беларуси. С личным вопросом – к сенатору. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец провел прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы стараемся подробно вникать во все вопросы людей». Сергей Сивец провёл приём граждан-1

В верхнюю палату парламента белорусы обращаются с самыми разными проблемами. 15 апреля с личной бедой к сенатору пришла Оксана Лагунович. Вопрос касается наследства. Завещание было составлено с нарушениями закона, считает заявительница. Женщина ищет справедливость более 10 лет, потому помощь сенатора – последняя надежда.

«Мы стараемся подробно вникать во все вопросы людей». Сергей Сивец провёл приём граждан-4

Оксана Лагунович:
Суть проблемы в том, что в 2011 году было составлено завещание, а составлено оно было с нарушением норм законодательства. Была проведена судебная экспертиза, которая подтвердила нарушение законодательства. Я прошла все инстанции вплоть до прокуратуры. Этот момент обращения в Совет Республики оказался спасением.

«Мы стараемся подробно вникать во все вопросы людей». Сергей Сивец провёл приём граждан-7

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы стараемся подробно вникать во все вопросы людей, и когда люди не находят правду, в том числе в судебных инстанциях. Данный случай нас тоже насторожил. Анализ тех материалов, которые нам были представлены,  фактическая фабула делала доказательства, которые приводятся заявителями. Все-таки нас заставляют обратить особое внимание именно на данный случай и воспользоваться имеющимися у нас правами депутатского запроса.

«Мы стараемся подробно вникать во все вопросы людей». Сергей Сивец провёл приём граждан-10

Для решения проблемы с таким продолжительным бэкграундом Совет Республики обратится в Генеральную прокуратуру и Верховный суд. Процедура должна помочь найти несоответствия в наследственном вопросе.

# Прием граждан # общество # Сергей Сивец # Оксана Лагунович # Фотофакт

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