«Мы стараемся подробно вникать во все вопросы людей». Сергей Сивец провёл приём граждан

Новости Беларуси. С личным вопросом – к сенатору. Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец провел прием граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В верхнюю палату парламента белорусы обращаются с самыми разными проблемами. 15 апреля с личной бедой к сенатору пришла Оксана Лагунович. Вопрос касается наследства. Завещание было составлено с нарушениями закона, считает заявительница. Женщина ищет справедливость более 10 лет, потому помощь сенатора – последняя надежда.

Оксана Лагунович:

Суть проблемы в том, что в 2011 году было составлено завещание, а составлено оно было с нарушением норм законодательства. Была проведена судебная экспертиза, которая подтвердила нарушение законодательства. Я прошла все инстанции вплоть до прокуратуры. Этот момент обращения в Совет Республики оказался спасением.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы стараемся подробно вникать во все вопросы людей, и когда люди не находят правду, в том числе в судебных инстанциях. Данный случай нас тоже насторожил. Анализ тех материалов, которые нам были представлены, – фактическая фабула делала доказательства, которые приводятся заявителями. Все-таки нас заставляют обратить особое внимание именно на данный случай и воспользоваться имеющимися у нас правами депутатского запроса.