Какие специальности популярны у абитуриентов в 2021 году?

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Вступительная кампания и экзамены все ближе, у абитуриентов начинается горячая пора. Самое время задуматься над выбором будущей специальности. Кто-то уже определился, а кто-то до сих пор в раздумьях. Дарья Сущиц, учащаяся 11 класса гимназии № 37 г. Минска:

С детства я увлекаюсь иностранными языками, люблю все, что связано с вычислениями, с геометрией, алгеброй. Буду поступать в Белорусский государственный экономический университет. Рассматриваю такую специальность, как переводчик-референт, или такой факультет, как мировая экономика, что-то связанное с математикой и экономикой.

Максим Романовский, учащийся 9 класса гимназии № 37 г. Минска:

Я остаюсь в гимназии на 10 и 11 классы. Специальность «программирование», но я еще пока не знаю, в какой вуз. За этот год я вышел на республиканскую олимпиаду по информатике. К сожалению, ничего не занял, но тоже хорошее достижение. Также я очень много участвую в международных соревнованиях по робототехнике, искусственному интеллекту и информационной безопасности. Совсем недавно у меня было первое место на исследовательской конференции.

В последнее время все большую популярность набирают IT-специальности, не уступают позиций медицина и экономика. Подготовиться к поступлению и выпускным экзаменам помогает углубленное изучение предметов. На базе многих учебных заведений давно созданы профильные классы. Открываются они в зависимости от спроса и востребованности у выпускников. Ирина Даненкова, директор гимназии № 37 г. Минска:

На базе гимназии существуют различные профили. Мы всегда отвечаем на любые запросы законных представителей учащихся. Чаще всего востребовано химико-биологическое направление, физико-математическое, математика, английский. В этом году мы впервые будем выпускать группу в 11 классе – это математика и химия. Ребята, которые заканчивают математику, английский, физико-математическое направление, чаще всего поступают на IT-специальности в основные вузы Минска. Но тем не менее очень востребован лингвистический университет, также экономический университет. Есть ребята, которые поступают и в педагогические вузы.

Протянуть руку помощи в выборе будущей профессии готовы и школьные педагоги-психологи. Для этого проводятся тесты по профориентации и на определение социотипа. Татьяна Романчик, педагог-психолог гимназии № 37 г. Минска:

У нас есть определенный диагностический пакет, который мы потом используем для заполнения профкарт, – стартует с 7-го и до 11-го класса. Каждый год вся диагностика вносится в профкарты для того, чтобы на выходе, к 11 классу, мы с ребенком могли точно определиться, какая профессия в соответствии с его желаниями, способностями и запросом рынка труда ему подходит.