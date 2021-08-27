Скидки и новая коллекция. Чем «Марко» порадует покупателей этой осенью?

Лето исчезло с радаров, вы заметили? Унывать не стоит. Смело шагаем в осень. Меняются пейзажи за окном, трансформируется и гардероб. На городских бульварах встречайте новую коллекцию бренда «Марко».

Характерные полуботинки – стилевая доминанта в образе, которая словно предупреждает: манипулировать их обладательницей не получится. А замшевая альтернатива на кедовой подошве буквально вынуждает «заземлиться», чтобы получить удовольствие в моменте.

Владислава Башкина, художник-модельер холдинга «Марко»:

В новой коллекции широко представлены кеды и полукеды, в которых используются различные конструктивные элементы, декор, фурнитура, натуральные материалы, светоотражающие элементы, что поможет создать ваш уникальный образ.

Это их звездный час. Брутальные ботинки – фавориты последних лет. В таких всегда будете уверенной в себе. А если хочется сорвать овации, «Марко» рекомендует главный хит сезона – белоснежные берцы. Минимум внимания и максимум комфорта – в такой формат жизни идеально впишутся удобные полусапожки на плоской подошве. Изысканность без излишеств. И удобно бегать на свидания. Особенно, когда вы с избранником на одной стильной волне.

Мария Яцук, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Мы предлагаем коллекцию мужских полуботинок, выполненных из натуральных материалов в нейтральных природных оттенках, которые идеально впишутся в любой образ. В тренде такие цвета, как черный, глубокий синий, темно-коричневый, серый. А также правильная колодка и удобный фасон порадуют вас.

Модные кеды – мужской подход. Немного креативного цветового решения и образ перестает быть скучным. И не стоит забывать о релаксе. Полуботинки в спорт-стиле – лучшие союзники пеших прогулок. А если сменить их на элегантные туфли и набросить тренч – можно заключать самый выгодный контракт. Мария Яцук:

Мы предлагаем классическую коллекцию мужской обуви, выполненной из натуральных материалов, из высококачественных кож премиум-класса, которые неподвластны времени. Они всегда останутся в моде.