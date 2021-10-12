Косички уже не в тренде. Какие прически модно делать в этом сезоне?

Если и можно в чем-то упрекнуть осень, так это в строптивости. Но даже на ее капризы можно найти управу ради того, чтобы ваш образ в золотую пору был идеален: волосок к волоску. Игривые локоны смягчат строгий дресс-код и напомнят целеустремленным бизнес-вумен о романтике. К тому же, с трендами не поспоришь.

Павел Шахлевич, модельер-стилист:

Очень модно делать различные виды укладок, например, волна голливудская, афрокосички, дреды. Как мы видим, на данной модели практиковали различные виды волн. Начес – это прошлый век, однако многим он идет. Прекрасной леди, сидящей в этом кресле, он подходит, потому что он подчеркивает ее фигуру, пропорции лица. Да данный момент девушки не предпочитают делать косы и колоски, это является показателем какой-то детской игры, молодости, молодежности. Сейчас все хотят выглядеть как светские львицы. Цвет имеет значение. Чтобы не потеряться в ярких красках осени, следует выбирать однотонное окрашивание.

Тохир Халимов, парикмахер-стилист:

Наконец-то отступил холодный прозрачный блонд, вступил в моду ледяной черный, натуральный русый, клубнично-медный, пепельный. Актуальны равномерные цвета, ушли уже омбре, шатуш.

Натуральность во всем – главный манифест бьюти-искусства. Но скучать не приходится. Природные оттенки умело заигрывают на солнце, а естественная структура чудным образом укладывается в футуристичные прически. Важно, чтобы качество не подкачало. Подбираем правильный уход.

Людмила Бразговка, тренер республиканских и международных чемпионатов по парикмахерскому искусству:

Структура сеченых волос – это проблема. Во-первых, надо раз в месяц стричь. Люди ходят распущенные, волосы путаются. Заболевает волос. У натуральных другая сальность, а у крашеных естественные волосы поврежденные. Крашеные волосы надо перед мытьем кокосовым маслом чуть-чуть смазать и с шампунем смыть.

Уход – это не только подобранные по типу волос и кожи головы средства, но и периодичность мытья. Бьюти-феи буквально запрещают устраивать волосам ежедневные банные процедуры. Идеально – два раза в неделю с использованием двухфазных спреев для легкого расчесывания. И народные средства в помощь.

Людмила Бразговка:

Взять черный перец, отварить как траву, можно травами ополаскивать, добавить в шампунь. Даже можно взять шкурку банана, немного ее отварить, добавить туда семя льна – великолепная маска. Палочка-выручалочка современных модниц – сухой шампунь. Незаменимая вещь даже в качестве стайлинга: сохранит чистоту волос и жизнь прически. А мусами, пенками и пудрами пользуются даже мужчины.