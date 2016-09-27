Белорусский Иерусалим: чтобы почтить память Хафеца Хаима в Радунь приехали сотни паломников

Новости Беларуси. Новые страницы старой дружбы. Белорусов и евреев продолжают связывать узы общей истории. Меньше года назад между нашей страной и Израилем был отменён визовый режим, что дало толчок развитию более тесных отношений стран и народов.

Вот и 27 сентября представители мировой еврейской общественности съехались в Гродненскую область, чтобы почтить память философа, раввина и духовного лидера еврейского народа Хафеца Хаима.

Городской поселок Радунь – священное место для иудеев. О так называемом «белорусском Иерусалиме» сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Величайший проповедник своего времени, уникальных знаний человек. До сих пор имя Хафеца Хаима евреи произносят с особым почтением. Хотя это вовсе и не имя, а название знаменитой книги, которую раввин, выходец из белорусских земель, написал анонимно. В иудаизме она считается второй по значимости после Торы.

Эхиель Верцбергер, паломник (Израиль):

Нету ни одного еврея в мире, который бы каждый день не изучал эту книгу. Он написал о том, как не говорить плохого о ближнем, о взаимоотношениях между людьми.

Духовный лидер евреев жил в этом поселке, где основал ставшую знаменитой на весь мир Радунскую иешиву. Она считалась лучшей в Восточной Европе. Ежегодно в день смерти Хафеца Хаима в Гродненскую область приезжают сотни евреев из-за рубежа.

Это место известно чудесами исцеления.

Нетанель Мамо, паломник (Израиль):

Приехать в Беларусь теперь стало намного проще. Еще в прошлом году нельзя было въезжать без визы, а в этом году процедура пересечения границы значительно упростилась. И очень приятно, что местные жители с большим радушием принимают гостей.

Эхиель Верцбергер из Израиля приезжает в Беларусь уже на протяжении нескольких лет.

Говорит, что в этом году число паломников значительно увеличилось.

Эхиель Верцбергер, паломник (Израиль):

Мы рассказываем членам нашей организации об этом месте, с каждым годом все больше людей желает посетить Беларусь. Я хотел бы выразить слова признательности всем белорусам за такой теплый прием.

Спасибо вам от всего сердца. Мы молимся, чтобы у вас тоже было все хорошо.

До второй мировой войны в Беларуси проживало немало евреев. Страшные годы Холокоста заставили многих искать убежище в других странах. Теперь потомки выходцев из этих мест ищут историю о свои корнях.

Натали Бермонт, директор туристического агентства:

Очень многие приезжают сюда и находят дома, в которых жили их родственники. И на все праздники еврейские им теперь интересно ездить не только в Европу к морю, многие приезжают к нам отдохнуть.

Галина Буро, СТВ:

Евреи сами называют Радунь белорусским Иерусалимом. Раз в год поселок большим количеством паломников подтверждает этот статус. От Израиля до Беларуси 3500 километров, а вот дружба между народами не знает расстояний. Особенно в религиозном плане. Не случайно такой старинный вид туризма, как паломничество, сегодня в Беларуси обретает новое дыхание.