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«Чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание»: в музее ВОВ состоялось вручение погон полковника

13 июня 2018 06:37
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Новости Беларуси. Новые звезды – большая ответственность. В Музее истории Великой Отечественной войны состоялся торжественный ритуал вручения погон полковника (с тремя большими звездами), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание»: в музее ВОВ состоялось вручение погон полковника-1

Высокого офицерского звания удостоены 14 сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск МВД.

«Чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание»: в музее ВОВ состоялось вручение погон полковника-4

Георгий Евчар, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Всем сегодняшним полковникам, конечно, хочется пожелать, чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание. Ну а тем, кто еще стоит на подступах, – верить, стремиться и своим ежедневным и добросовестным трудом доказывать, что вы достойны присвоения звания полковника.

«Чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание»: в музее ВОВ состоялось вручение погон полковника-7

Высокое офицерское звание присваивается по указу главы государства – этим подчеркивается важность события в жизни любого офицера, получившего новые погоны.

# Госнаграды # общество # Георгий Евчар # Фотофакт

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