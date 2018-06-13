«Чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание»: в музее ВОВ состоялось вручение погон полковника

Новости Беларуси. Новые звезды – большая ответственность. В Музее истории Великой Отечественной войны состоялся торжественный ритуал вручения погон полковника (с тремя большими звездами), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые звезды – большая ответственность. В Музее истории Великой Отечественной войны состоялся торжественный ритуал вручения погон полковника (с тремя большими звездами), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высокого офицерского звания удостоены 14 сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск МВД.
Георгий Евчар, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Всем сегодняшним полковникам, конечно, хочется пожелать, чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание. Ну а тем, кто еще стоит на подступах, – верить, стремиться и своим ежедневным и добросовестным трудом доказывать, что вы достойны присвоения звания полковника.
Высокое офицерское звание присваивается по указу главы государства – этим подчеркивается важность события в жизни любого офицера, получившего новые погоны.