«Чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание»: в музее ВОВ состоялось вручение погон полковника

Георгий Евчар, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Всем сегодняшним полковникам, конечно, хочется пожелать, чтобы с честью и достоинством носили это высокое звание. Ну а тем, кто еще стоит на подступах, – верить, стремиться и своим ежедневным и добросовестным трудом доказывать, что вы достойны присвоения звания полковника.