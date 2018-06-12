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На станции метро «Автозаводская» закроют некоторые выходы

12 июня 2018 19:49
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Новости Беларуси. Придется идти в обход. На станции метро «Автозаводская» закроют некоторые выходы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

На станции метро «Автозаводская» закроют некоторые выходы-1

С 12 июля на станции приступили к обновлению пригласительных площадок. В связи с ремонтом будут перекрыты выходы к домам номер 106, 107, и 109 по Партизанскому проспекту. Работы планируют завершить 7 июля.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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