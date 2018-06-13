Шоколад «Президент Эксклюзив» появился в крупных торговых сетях Беларуси

Накануне шоколад разошелся по фирменным магазинам кондитерской фабрики и уже успел покорить белорусских сладкоежек (подробнее здесь). Как и его предшественник, шоколад «Президент Эксклюзив» не содержит сахара, а значит, прекрасно подходит тем, кто следит за фигурой и ведет здоровый образ жизни.