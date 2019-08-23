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«Чтобы ребёнок понимал, что такое книжка». В Минске стартовал общественный проект «Семейное чтение»

23 августа 2019 17:50
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Новости Беларуси. В Беларуси дан старт новому общественному проекту. Его инициатором стал Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы ребёнок понимал, что такое книжка». В Минске стартовал общественный проект «Семейное чтение»-1

Проект призван поддержать институт семьи, сделать ближе родителей и детей. Об этом 23 августа в Минске сообщили представители объединения. Встреча прошла в выездном формате и затронула сразу несколько важных тем. Например, как совместить семейные обязанности и работу? Это и гибкий график, и поддержка со стороны государства, и совместный отпуск для родителей.

«Чтобы ребёнок понимал, что такое книжка». В Минске стартовал общественный проект «Семейное чтение»-4

Сегодня в столице на руководящих должностях 50 % – женщины. Тема популяризации семейных ценностей и материнства с каждым годом становится все актуальнее.

«Чтобы ребёнок понимал, что такое книжка». В Минске стартовал общественный проект «Семейное чтение»-7

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:
Мы прекрасно знаем, что сейчас очень высокий уровень разводимости. Мы прекрасно понимаем, что есть демографические проблемы. Но как решать, как совместить желания людей с их возможностями? Совмещение профессиональных своих обязанностей, совмещение семьи – что для этого надо сделать местным органам власти? Как в этом принимает участие Белорусский союз женщин? Это тематическое мероприятие, которое сегодня проходит в Минске.

Конечно, всегда обсуждается тема новых проектов. Новый проект социально-творческий (можно как угодно его называть), называется «Семейное чтение». Для того, чтобы мамы и папы, бабушки и дедушки читали ребенку книжки. Чтобы ребенок понимал, что такое книжка.

«Чтобы ребёнок понимал, что такое книжка». В Минске стартовал общественный проект «Семейное чтение»-10

Желание участвовать в новом книжном проекте изъявил ряд издательств. В ближайшее время выпустят серию книг «Семейное чтиво», первая выйдет уже в сентябре.

# Книги # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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