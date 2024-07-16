Там есть даже зуб мамонта. Чем ещё удивляет историко-краеведческий музей в Славгороде?

Экипаж в прошлое. Продолжить путешествие во времени можно в историко-краеведческом музее, рассказали в программе «Путевка BY». Экспозиция достойная. Один из самых ценных экспонатов – зуб мамонта. Славгородский район богат на артефакты. Здесь около 300 памятников археологии: поселения, стоянки, курганные могильники. Каменный век представлен находками из кремния, клиновидными и черешковыми топорами. Погружаемся в первобытное время и разжигаем костер.

Андрей Ковалевский, экскурсовод Славгородского районного историко-краеведческого музея:

Кремний – самый универсальный камень, грани острые. Они пригождались в плане изготовления наконечников на стрелы, на копья или для обработки шкур. За вау-кадрами сюда! Рассказываем о красивом месте в Славгороде, которое стоит посетить – подробности здесь.