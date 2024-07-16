Там есть даже зуб мамонта. Чем ещё удивляет историко-краеведческий музей в Славгороде?
Экипаж в прошлое. Продолжить путешествие во времени можно в историко-краеведческом музее, рассказали в программе «Путевка BY». Экспозиция достойная. Один из самых ценных экспонатов – зуб мамонта. Славгородский район богат на артефакты. Здесь около 300 памятников археологии: поселения, стоянки, курганные могильники. Каменный век представлен находками из кремния, клиновидными и черешковыми топорами. Погружаемся в первобытное время и разжигаем костер.
Андрей Ковалевский, экскурсовод Славгородского районного историко-краеведческого музея:
Кремний – самый универсальный камень, грани острые. Они пригождались в плане изготовления наконечников на стрелы, на копья или для обработки шкур.
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Кружимся в лявонихе и отправляемся в зал этнографии. Крестьянский быт представлен одеждой, посудой, инструментами – все местное из Славгородского района от начала до середины ХХ века. В куфаре сияют льняные рубашки, яркие вышивки с птицами и цветами, и, конечно, орнамент. В каждом регионе были свои знаки и смыслы. На костюмах и рушниках можно было прочитать целую историю.
Подробности в видео.