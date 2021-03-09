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Беларусь и Россия начинают первое в 2021 году совместное тактическое учение

09 марта 2021 07:27
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Новости Беларуси. Масштабная военная тренировка. Беларусь и Россия начинают первое в 2021 году совместное тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия начинают первое в 2021 году совместное тактическое учение-1

Маневры посвящены миротворческой тематике. Они развернутся в Ульяновской области и продлятся по 20 марта. В них примут участие более 400 военнослужащих и около 100 единиц техники с российской стороны и более 80 военных из Бреста. Кроме того, планируется задействовать два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых Ми-8АМТШ.  

Беларусь и Россия начинают первое в 2021 году совместное тактическое учение-4

Параллельно – с 15 по 27 марта – на полигоне «Осиповичский» запланировано еще одно белорусско-российское учение. Военнослужащие двух стран отработают действия парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении в дневное и ночное время. Для участия в совместной тренировке в Беларусь приедут около 90 российских десантников. Силы спецопераций нашей страны будут представлять более 400 человек и около 100 единиц боевой техники.  

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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