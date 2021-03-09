Новости Беларуси. Масштабная военная тренировка. Беларусь и Россия начинают первое в 2021 году совместное тактическое учение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры посвящены миротворческой тематике. Они развернутся в Ульяновской области и продлятся по 20 марта. В них примут участие более 400 военнослужащих и около 100 единиц техники с российской стороны и более 80 военных из Бреста. Кроме того, планируется задействовать два ударных вертолета Ми-24 и шесть транспортно-боевых Ми-8АМТШ.