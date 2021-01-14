«Чтобы не сидели в своих телефонах». Какое будущее ждёт сельские клубы и с какими проблемами они сталкиваются сегодня

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание поможет определить новый вектор развития страны. Каждая отрасль выходит со своими предложениями. Помимо глобальных вопросов, делегаты озвучивают и вполне житейские темы, которые волнуют людей из глубинки. Например, в Могилевском районе пекутся о будущем сельских клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего не хватает сельским клубам – читайте в материале Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Агрогородок Семукачи – это крайняя точка Могилевского района. До областного центра 70 километров. И хоть многие называют это место глубинкой, культурная жизнь здесь бьет ключом.

За нескучную культурную жизнь в поселке уже больше 10 лет отвечает Марина Солодухина. В ее руках не только досуг односельчан, но и порядок в сельском клубе. А потому эта метла и театральный реквизит для роли Бабы-яги, и ежедневный инструмент для наведения порядка. Сельский клуб для жителей агрогородка как глоток свежего воздуха в плотном графике рабочей недели.

Людмила Полуйко, жительница агрогородка Семукачи:

Вот это трудовая деятельность настолько повседневна, хочется какую–то отдушину получить. Эта точка маленькая в деревне должна быть. Это культурный центр наш – сельский клуб – мы сюда приходим с большим удовольствием.

Алла Стрикунова, жительница агрогородка Семукачи:

Стараемся привлекать молодежь, чтобы не сидели в своих телефонах. Чтобы шли в клуб, чтобы вместе с нами выходили на сцену, себя проявили даже и в вокальном искусстве, и в театральном.

Активным ядром сельского клуба до пандемии были пенсионеры, в клуб спешили за 7 километров в любую погоду. Пока бабушки и дедушки сидят на самоизоляции, Марина Анатольевна готовит для них новую концертную программу. Чтобы по весне, так сказать, местные звезды могли тряхнуть стариной.

Марина Солодухина, заведующая Семукачским сельским клубом:

И они хотят приходить к нам. Мы с ними очень хорошо, плотно работаем. И праздники делаем, и чаепития устраиваем.

За 13 лет работы Марина Солодухина примерила на себя множество ролей: от Снегурочки до Бабы-яги. Играть разные роли ей приходится не только на сцене, но и в жизни. Сегодня она одна за всех: и сценарист, и техник, и визажист, и продюсер.

Марина Солодухина:

Последний раз прогоняем нашу репетицию, и сегодня идем колядовать.

Марина Анатольевна – депутат местного сельского совета, она же делегат Всебелорусского народного собрания. У нее болит душа за будущее сельских клубов: чтобы они не уступали городским, и даже в глубинке людей можно было не только привлечь к культурной жизни, но и удержать. По ее мнению, сельским клубам не хватает технического перевооружения. Ведь в ее клубе музыку приходится запускать с DVD-плеера.

Марина Солодухина:

Приходится выезжать на концерты и на фермы, и на мехдворы, и в отдаленные деревни. И мы загружаем наш телевизор, наш DVD, колонки берем и едем и выступаем с этим. Хотелось бы, чтобы был хотя бы ноутбук у нас, чтобы это все было облегченное. Мы бы взяли ноутбук и поехали бы налегке – и пелось бы веселее.