«Он базируется на трёх аспектах». Дмитрий Пиневич рассказал, каким будет новый закон о здравоохранении

Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь, в частности, шла об изменениях в закон о здравоохранении. Это базовый документ, который определяет правовые основы оказания медицинской помощи белорусам. Долгое время документ не пересматривался. А современные реалии требуют новых подходов в лечении пациентов. Но несмотря на все это, любые изменения и корректировки должны быть обоснованными, уверен Президент. Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»

Как отметил министр здравоохранения, в обновленном законопроекте появятся две новые главы, а в половине прежних статей – дополнительные и весьма актуальные изменения. Все новшества направлены на повышение качества медпомощи и безопасности пациентов. Это аккредитация медучреждений, введение права на профессиональный риск, расширение функций дневных стационаров. Все предложения медицинского сообщества Президент поддержал.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Фактически перед нами будет сейчас на реализацию, скажем так, совершенно новый закон о здравоохранении. Он базируется на трех аспектах, этот законопроект. Он, первое, констатирует, прежде всего, эффективность созданной модели системы здравоохранения, он говорит, что необходимо вносить своевременно новшества – именно здесь и сейчас. И, в-третьих, в течение 7-9 лет данный законопроект будет соответствовать тем новациям, тем путям совершенствования системы здравоохранения, которые были намечены.