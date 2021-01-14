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«Он базируется на трёх аспектах». Дмитрий Пиневич рассказал, каким будет новый закон о здравоохранении

14 января 2021 13:53
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Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он базируется на трёх аспектах». Дмитрий Пиневич рассказал, каким будет новый закон о здравоохранении-1

Речь, в частности, шла об изменениях в закон о здравоохранении. Это базовый документ, который определяет правовые основы оказания медицинской помощи белорусам. Долгое время документ не пересматривался. А современные реалии требуют новых подходов в лечении пациентов. Но несмотря на все это, любые изменения и корректировки должны быть обоснованными, уверен Президент.

Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»

«Он базируется на трёх аспектах». Дмитрий Пиневич рассказал, каким будет новый закон о здравоохранении-4

Как отметил министр здравоохранения, в обновленном законопроекте появятся две новые главы, а в половине прежних статей – дополнительные и весьма актуальные изменения. Все новшества направлены на повышение качества медпомощи и безопасности пациентов. Это аккредитация медучреждений, введение права на профессиональный риск, расширение функций дневных стационаров. Все предложения медицинского сообщества Президент поддержал.

«Он базируется на трёх аспектах». Дмитрий Пиневич рассказал, каким будет новый закон о здравоохранении-7

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Фактически перед нами будет сейчас на реализацию, скажем так, совершенно новый закон о здравоохранении. Он базируется на трех аспектах, этот законопроект. Он, первое, констатирует, прежде всего, эффективность созданной модели системы здравоохранения, он говорит, что необходимо вносить своевременно новшества – именно здесь и сейчас. И, в-третьих, в течение 7-9 лет данный законопроект будет соответствовать тем новациям, тем путям совершенствования системы здравоохранения, которые были намечены.

«Он базируется на трёх аспектах». Дмитрий Пиневич рассказал, каким будет новый закон о здравоохранении-10

Интересовался Президент и самой актуальной медицинской темой – ситуацией с COVID-19. Главе государства доложили о текущей обстановке и прогнозе.

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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