Происходит градация нарушения по трём категориям. Как изменятся Кодексы об административной ответственности?

Новости Беларуси. 14 января Президент подписал Кодексы по вопросам административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта.
В июне на совещании по проектам этих документов Александр Лукашенко подчеркнул, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы.
Так, в новом Кодексе постарались сместить акценты от наказания к профилактике. Например, появляются такие понятия как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений на три категории: проступки, значительные и грубые правонарушения. Таким образом, вводится порядок, при котором возможно освобождение от ответственности лица, которое совершило определенный проступок, ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием.
Из Административного кодекса исключат 110 ныне действующих норм. Более чем в 200 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения. Ряд мер также направлен на усиление ответственности граждан в плане обеспечения общественной безопасности.
Все новации прошли широкое общественное обсуждение, к их разработке были привлечены многочисленные эксперты.