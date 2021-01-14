Происходит градация нарушения по трём категориям. Как изменятся Кодексы об административной ответственности?

В июне на совещании по проектам этих документов Александр Лукашенко подчеркнул, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы.

Новости Беларуси. 14 января Президент подписал Кодексы по вопросам административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта.

Так, в новом Кодексе постарались сместить акценты от наказания к профилактике. Например, появляются такие понятия как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений на три категории: проступки, значительные и грубые правонарушения. Таким образом, вводится порядок, при котором возможно освобождение от ответственности лица, которое совершило определенный проступок, ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием.