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Белорусский художник Леонид Щемелёв умер на 98-м году жизни

14 января 2021 12:19
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Новости Беларуси. Утрата для белорусского искусства. После продолжительной болезни ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусский художник Леонид Щемелёв умер на 98-м году жизни-1

Его творчество называют летописью эпохи. В своих картинах Леонид Дмитриевич всегда создавал возвышенные и поэтичные образы родной земли. Он писал портреты известных людей, городские пейзажи, полотна на военную тематику. Сам прошел Великую Отечественную, был ранен в бою за Мозырь.

Белорусский художник Леонид Щемелёв умер на 98-м году жизни-4

Сегодня в Минске работает галерея произведений Леонида Щемелева. Работы мастера хранятся в Национальном художественном музее, Третьяковке в Москве, частных коллекциях за рубежом. «Мои картины – мои дневники», – так художник отзывался о своих произведениях.

Белорусский художник Леонид Щемелёв умер на 98-м году жизни-7

Леонид Щемелев:
Живопись – сложный процесс. Сделал и переживаешь, что неинтересно. А потом проходит время – нахожу там какие-то достоинства – свои лично. Но это так и не расскажешь – это просто жизнь, течение времени и искусства среди всего этого, это красиво и сложно.

Леониду Щемелеву было 98 лет. Он оставил множество учеников и последователей.  

# Некролог # общество # Леонид Щемелёв # Фотофакт

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