Белорусский художник Леонид Щемелёв умер на 98-м году жизни

Новости Беларуси. Утрата для белорусского искусства. После продолжительной болезни ушел из жизни народный художник Беларуси Леонид Щемелев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его творчество называют летописью эпохи. В своих картинах Леонид Дмитриевич всегда создавал возвышенные и поэтичные образы родной земли. Он писал портреты известных людей, городские пейзажи, полотна на военную тематику. Сам прошел Великую Отечественную, был ранен в бою за Мозырь.

Сегодня в Минске работает галерея произведений Леонида Щемелева. Работы мастера хранятся в Национальном художественном музее, Третьяковке в Москве, частных коллекциях за рубежом. «Мои картины – мои дневники», – так художник отзывался о своих произведениях.