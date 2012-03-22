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Чтобы не допустить случаев производственного травматизма, специальные комиссии проведут мониторинг строительных объектов Минска

22 марта 2012 18:34
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В Минске проходит месячник по безопасности труда. Чтобы не допустить случаев производственного травматизма, специальные комиссии проведут мониторинг строительных объектов. За выявленные нарушения руководителям организаций грозит серьезный штраф, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Капитан, первый заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Мы хотели бы обратиться к руководителям организаций всех форм собственности провести необходимые мероприятия, направленные на профилактику производственного травматизма.

# общество # Мингорисполком # Государственная политика # Денис Капитан

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