В Беларуси более 20 тысяч рек и около 11 тысяч озер. Наиболее богат ими север страны, который получил название Белорусское Поозерье. А пресные и минеральные подземные воды – ценнейшее национальное богатство. Обеспеченность водными ресурсами нашей страны близка к среднеевропейской.

Ольга Кондель, пенсионерка:

Хорошая вода. А там они наливают, она отстаивается, и они употребляют.

«Там» — это в городе. Родственники и гости Ольги Владимировны уже давно привыкли сочетать приятный визит с полезным запасом. Воду из колодца берут уже полвека. Местная H2O прошла проверку и временем, и практикой.

Ольга Кондель, пенсионерка:

И готовлю, и пью, и курам наливаю. Хорошая вода у нас, вкусная.

В городе привыкли проверять «по науке». Водой с поверхности, например, в Минске пользуется только треть населения. Плюс – система очистки, минус – доставка по не везде идеальной системе водоснабжения, и горожане все равно в выигрыше. По мнению экспертов, риска в ведре Ольги Владимировны больше.

Елена Дроздова, заведующая лабораторией ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены»:

Эта вода больше подвержена загрязнению, чем подземные источники, потому что они, как правило, достаточно глубокие, 100 и более метров.

В целом же, белорусам на воду грех жаловаться. По запасам на душу населения мы еще долго будем на плаву. Вопрос в том, как сохранить качественное звание «синеокой».

Уже в ближайшем будущем в Беларуси могут появиться «дежурные по рекам». Каждая водная артерия будет закреплена за спецкомиссией, а не делиться на участки ответственности в зависимости от территории, по которой протекает.

Это называется «бассейновый подход» контроля воды. Его давно и успешно применяют во многих странах. Главное отличие в том, что появится возможность отстоять экологические права целиком всего водного объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Титов, тематический консультант проекта ООН в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь:

На сегодняшний день разработаны схемы по реке Западная Двина, сейчас в процессе разработка таких схем по реке Неман.

Все это делается в рамках стратегии развития водных ресурсов. Ее в Беларуси разработали на 10 лет вперед. Если смотреть дальше, появляется вариант на воде даже заработать.

Александр Бильдюкевич, директор Института физико-органической химии НАН Беларуси:

У нас запасы пресной воды очень велики, и она в будущем может стать хорошей статьей экспорта. В Средней Азии воды просто мало.

У нас – много, и для того, чтобы ее можно было безболезненно использовать, работает целый Институт.

Это одна из последних разработок. Пока в миниатюре, но новейшая система очистки по принципу нанофильтрации. Во Франции и Германии такие уже есть, зато наш продукт на выходе можно пить.

Александр Бильдюкевич, директор Иинститута физико-органической химии НАН Беларуси:

Безусловно, ее можно пить. Она соответствует нижнему пределу «санпина» на воду питьевую. А исходная вода – это вода из поверхностных источников, например, реки Свислочь.

В общем, вода – она и в Африке, только дороже. Поэтому ей и призывают дорожить не только один день охраны водных ресурсов.