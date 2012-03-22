В Минске прошла встреча представителей Минского международного образовательного центра и делегации из Германии

Новости Беларуси, Минск. В столичной мэрии встречали делегацию из Германии и представителей Минского международного образовательного центра. Разговор шел о работе учреждения. Она строится по трем направлениям: прошлое, настоящее и будущее.

Также были подытожены результаты реализованных проектов и намечены векторы работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Матиас Тюмпель, директор Международного образовательного центра (Германия):

Для нас очень важный совместный проект «Историческая мастерская», где мы пытаемся через свидетелей военных событий пребросить мостик из прошлого в настоящее. Что касается современности, то у нас задуман проект «Мастерская будущего». Он будет заниматься проблемами энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии.