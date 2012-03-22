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Николай Ладутько встретился с жителями Центрального района Минска

22 марта 2012 18:28
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Что будет с частным сектором в центре столицы, на каком этапе строительство микрорайона «Лебяжий» и как решится проблема парковок во дворах. Эти и другие вопросы жители Центрального района задавали мэру города. Кроме того Николай Ладутько подробно рассказал о перспективах Минска в целом и района в частности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанка:
Я хочу спросить: социальная программа для молодежи, которая бракосочеталась, как-то изменится или останется прежней, где строится новое жилье. Это очень важный вопрос.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Микрорайон «Лебяжий» застраивается, и застраивается он достаточно активно. Где-то через 2-3 месяца количество башенных кранов на территории микрорайона будет гораздо больше, чем мы имеем сегодня. Поэтому наша задача – к 2014 году иметь сформированный на процентов 60-65 микрорайон «Лебяжий».

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Николай Ладутько # Мингорисполком # Государственная политика

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