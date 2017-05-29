«Чтобы найти общий язык с детьми, я с ними рисую»: интервью детского хирурга Вячеслава Игнатенко

Вячеслав Игнатенко известен не только, как хороший детский хирург, который легко находит общий язык со своими маленькими пациентами. В свободное время он занимается рисованием и музыкой. Причем сам с 10 класса пишет песни. О своей врачебной деятельности, творчестве Вячеслав Игнатенко рассказал в большом интервью программе «Большой завтрак».

Представляем вашему вниманию тезисы из этой беседы. Чтобы узнать подробности, смотрите видео.

«Если у тебя горит душа к чему-то, то у тебя всегда найдется на это время».



«Работа с детьми – это что-то светлое».



«Дети учат доброте, искренности».



«Критика – это хорошо, это подстегивает в работе, созревание тебя как творческой личности».



«За картину никогда не сядешь, когда у тебя плохое настроение, важно внутри себя суметь трансформировать ту негативную энергию, груз тяжелый после рабочего дня или смены в позитив».



«Смысл моих картин – линии расположены в хаотичном порядке и на этих линиях рисую любое изображение (предмет, животных, людей). Любой может увидеть свое в моих картинах».



«Ребята «Без билета» любезно согласились сделать для меня аранжировку, работали вместе в студии и совместными усилиями создали песню».