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«Чтобы найти общий язык с детьми, я с ними рисую»: интервью детского хирурга Вячеслава Игнатенко

29 мая 2017 12:37
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Вячеслав Игнатенко известен не только, как хороший детский хирург, который легко находит общий язык со своими маленькими пациентами. В свободное время он занимается рисованием и музыкой. Причем сам с 10 класса пишет песни. О своей врачебной деятельности, творчестве Вячеслав Игнатенко рассказал в большом интервью программе «Большой завтрак».

Представляем вашему вниманию тезисы из этой беседы. Чтобы узнать подробности, смотрите видео. 

«Если у тебя горит душа к чему-то, то у тебя всегда найдется на это время». 

«Работа с детьми – это что-то светлое». 

«Дети учат доброте, искренности». 

«Критика – это хорошо, это подстегивает в работе, созревание тебя как творческой личности». 

«За картину никогда не сядешь, когда у тебя плохое настроение, важно внутри себя суметь трансформировать ту негативную энергию, груз тяжелый после рабочего дня или смены в позитив». 

«Смысл моих картин – линии расположены в хаотичном порядке и на этих линиях рисую любое изображение (предмет, животных, людей). Любой может увидеть свое в моих картинах». 

«Ребята «Без билета» любезно согласились сделать для меня аранжировку, работали вместе в студии и совместными усилиями создали песню».

# общество # Медицина # Вячеслав Игнатенко

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