Памятную доску в честь народного врача Беларуси Игнатия Антонова открыли в Минске

У здания Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии многолюдно. У второго корпуса собралось несколько десятков людей. Среди них те, кому особенно дороги воспоминания о выдающемся человеке – академике Национальной академии наук Беларуси, заслуженном деятеле наук Беларуси, лауреате Государственной премии Республики Беларусь, народном враче Беларуси – Игнатии Петровиче Антонове.

В честь легендарного ученого-невропатолога, с чьим именем связано множество научных работ в области неврологии и нейрохирургии, в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска.

Игнатий Антонов был поистине удивительным и уникальным человеком. Длительное время он возглавлял научно-исследовательский институт неврологии, нейрохирургии и физиотерапии, куда пришел в 1950 году после окончания Минского медицинского института. Всю жизнь Игнатий Петрович посвятил развитию фундаментальной и прикладной медицинской науки. Своим бесценным опытом врач от Бога охотно делился со своими многочисленными учениками.

По стопам своего выдающегося отца пошла и дочь Игнатия Антонова. Галина Игнатьевна Овсянкина сегодня заведует отделением функциональной диагностики Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии.

Для Галины Овсянкиной, в первую очередь, Игнатий Петрович был любящим отцом, который много времени проводил в кабинете за работой. Сегодня здесь оборудован уголок памяти, где можно увидеть не только рабочий инструмент невропатолога, но и многочисленные награды академика Антонова. Особое место занимают медали и ордена, которые Игнатию Петровичу вручили за мужество и отвагу, проявленные в боях с захватчиками во время Великой Отечественной войны.

Всех званий и наград этого выдающегося человека не перечесть. Но среди них есть те, которые были особо дороги Игнатию Петровичу – почетный гражданин Минска и Витебска. Именно в Витебской области в деревне Будница и родился будущий академик, чье имя – бессмертно… Теплые воспоминания об Игнатии Антонове живут в сердцах огромного количества людей, в том числе и у всех пациентов, которым повезло встретить на своем пути выдающего врача и человека с большой буквы.