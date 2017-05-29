Президент о праздновании Дня Независимости: коль мы решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, впечатляющим

Новости Беларуси. Вся мощь белорусской армии будет представлена на параде в День Независимости страны. 29 мая детали грядущего праздника обсудили у Президента. Александр Лукашенко поручил организовать и провести парад на высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О чем бы я вас просил, коль мы уж решили проводить мероприятия, прежде всего парад войск, это должен быть парад, а не какие-то там покажем образцы, еще чего-то. Народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается и прежде всего что на вооружении. И увидеть лицо своих защитников, солдат всех Вооруженных Сил, не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС. Коль мы решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, впечатляющим, для этого ведь и проводятся. Это же демонстрация, мы показываем людям, что не зря едим хлеб военный.

По окончании парада часть боевых машин останется на улице – все желающие смогут не только рассмотреть образцы, но и сфотографироваться рядом. 29 мая во Дворце Независимости обсудили и концепцию проведения других праздничных мероприятий.