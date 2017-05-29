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В Минске появится «умная парковка» и 2 тысячи платных машино-мест

29 мая 2017 10:41
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Новости Беларуси. «Умная парковка» и более 2 тысяч платных машино-мест появится в Минске до конца года. Такие зоны создадут у Дворца спорта, на Немиге, улицах Гикало, Золотая горка. А на пересечении Воронянского и Чкалова протестируют пилотный проект умной парковки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это принципиально новое техническое решение по контролю за оплатой. С помощью фотокамер и видеосъемки, а также мобильного приложения в режиме реального времени специалисты будут отслеживать данные о способе и сумме оплаты. Новинка может распознавать автотранспорт специальных служб: МЧС, скорой помощи, МВД и других ведомств.

# общество # Улицы Минска

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